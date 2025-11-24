Bei israelischem Angriff getÃ¶teter Hisbollah-MilitÃ¤rchef in Beirut beigesetzt

Hisbollah-AnhÃ¤nger tragen Tabatabais Sarg durch Beirut

Einen Tag nach seiner TÃ¶tung durch die israelische Armee ist der Hisbollah-MilitÃ¤rchef Haytham Ali Tabatabai in Beirut beigesetzt worden. Hunderte AnhÃ¤nger der pro-iranischen Miliz schlossen sich am Montag in der libanesischen Hauptstadt dem Trauerumzug fÃ¼r Tabatabai und zwei seiner Mitstreiter an, die ebenfalls bei dem Angriff getÃ¶tet worden waren.



Hisbollah-Mitglieder trugen laut dem Bericht von AFP-Reportern den in die Flagge der Miliz gewickelten Sarg Tabatabais, wÃ¤hrend AnhÃ¤nger religiÃ¶se GesÃ¤nge anstimmten. Die Menge skandierte Parolen gegen Israel und die USA. Es wurden Bilder anderer Hisbollah-AnfÃ¼hrer sowie von Irans geistlichem Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei gezeigt.



Das hochrangige Hisbollah-Mitglied Ali Damusch sagte bei der Beisetzung, die TÃ¶tung Tabatabais habe darauf abgezielt, die Hisbollah "zu verÃ¤ngstigen und zu schwÃ¤chen, damit sie sich zurÃ¼ckzieht, aufgibt und unterwirft, doch dieses Ziel wird nie erreicht werden". Israel "sorgt sich um die mÃ¶gliche Antwort der Hisbollah und sollte sich sorgen", fÃ¼gte er hinzu.Â



Die israelische Armee hatte Tabatabai am Sonntag getÃ¶tet. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden bei dem Angriff insgesamt fÃ¼nf Menschen getÃ¶tet und 28 weitere verletzt. Der israelischen Armee zufolge wurden neben Tabatabai vier weitere KÃ¤mpfer der Miliz getÃ¶tet. Der MilitÃ¤rchef ist der ranghÃ¶chste Hisbollah-Vertreter, der seit Beginn der Waffenruhe vor einem Jahr einem israelischen Angriff zum Opfer fiel. Der israelischen Regierung zufolge war Tabatabai fÃ¼r den Wiederaufbau und die Wiederbewaffnung der Organisation verantwortlich.



Der libanesische Premierminister Nawaf Salam betonte die Notwendigkeit der SouverÃ¤nitÃ¤t seines Landes. "Der einzige Weg, die StabilitÃ¤t zu festigen", sei durch "die Ausweitung der AutoritÃ¤t des Staates Ã¼ber sein gesamtes Territorium mit seinen eigenen KrÃ¤ften und indem der libanesischen Armee erlaubt wird, ihre Pflichten zu erfÃ¼llen".Â Die libanesische Regierung steht vor dem anstehenden Besuch von Papst Leo XIV. ab Sonntag unter Druck, die Lage im SÃ¼den des Landes zu beruhigen.Â



Nach dem Ãœberfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 war auch der Konflikt zwischen Israel und der mit der Hamas verbÃ¼ndeten Hisbollah-Miliz im Libanon eskaliert. Seit November 2024 gilt eine Waffenruhe. Beide Seiten werfen sich jedoch gegenseitig immer wieder VerstÃ¶ÃŸe gegen die Feuerpause vor.Â



Die USA hat den Druck auf Beirut erhÃ¶ht, die Hisbollah zu entwaffnen. Die pro-iranische Miliz lehnt ihre Entwaffnung strikt ab. Israel macht die Entwaffnung der Hisbollah zur Bedingung fÃ¼r ein Ende seiner Angriffe.