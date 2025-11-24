Brennpunkte

Offenbar TÃ¶tungsdelikt: 62-JÃ¤hriger leblos in eigener Wohnung gefunden

  • AFP - 24. November 2025, 14:37 Uhr
Bild vergrößern: Offenbar TÃ¶tungsdelikt: 62-JÃ¤hriger leblos in eigener Wohnung gefunden
Notarzt bei Ãœbung
Bild: AFP

Ein 62-JÃ¤hriger ist in Fulda offenbar Opfer eines TÃ¶tungsdelikts geworden. Der Mann wurde am Sonntagmittag leblos in seiner Wohnung gefunden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in der hessischen Stadt gemeinsam mitteilten. Die genauen UmstÃ¤nde waren vorerst noch unklar, die Ergebnisse der angeordneten Obduktion lagen noch nicht vor.

Den Ermittlern zufolge hatte sich der GeschÃ¤digte am Abend zuvor in einer LokalitÃ¤t in der Innenstadt aufgehalten. Diese verlieÃŸ er gegen Mitternacht, um nach Hause zu gehen. Die Ermittler baten Zeugen, die in der NÃ¤he eine kÃ¶rperliche Auseinandersetzung oder einen hilfsbedÃ¼rftigen, stÃ¼rzenden oder verletzten Menschen sahen, um Hinweise.

