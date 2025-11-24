38-JÃ¤hrige in Hotelzimmer in Bayern getÃ¶tet - TatverdÃ¤chtiger festgenommen

Handschellen eines Polizisten

In einem Hotel im bayerischen Olching ist eine Frau Opfer eines TÃ¶tungsdelikts geworden. Ein Hotelgast berichtete am Sonntagnachmittag an der Rezeption, dass sich in seinem Zimmer eine leblose Frau befinde, wie die Polizei am Montag in Ingolstadt mitteilte. Alarmierte Beamte entdeckten die 38-JÃ¤hrige aus dem Landkreis Rosenheim kurze Zeit spÃ¤ter tot in dem Zimmer. Sie war offenbar mit mehreren Messerstichen getÃ¶tet worden.



TatverdÃ¤chtig ist laut Polizei der Mieter des Zimmers, ein wohnungsloser 56-JÃ¤hriger. Er wurde noch vor Ort festgenommen und am Montag einem Haftrichter vorgefÃ¼hrt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Die mutmaÃŸliche Tatwaffe wurde in dem Hotelzimmer gefunden.