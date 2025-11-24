In einem Hotel im bayerischen Olching ist eine Frau Opfer eines TÃ¶tungsdelikts geworden. Ein Hotelgast berichtete am Sonntagnachmittag an der Rezeption, dass sich in seinem Zimmer eine leblose Frau befinde, wie die Polizei am Montag in Ingolstadt mitteilte. Alarmierte Beamte entdeckten die 38-JÃ¤hrige aus dem Landkreis Rosenheim kurze Zeit spÃ¤ter tot in dem Zimmer. Sie war offenbar mit mehreren Messerstichen getÃ¶tet worden.
TatverdÃ¤chtig ist laut Polizei der Mieter des Zimmers, ein wohnungsloser 56-JÃ¤hriger. Er wurde noch vor Ort festgenommen und am Montag einem Haftrichter vorgefÃ¼hrt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Die mutmaÃŸliche Tatwaffe wurde in dem Hotelzimmer gefunden.
Brennpunkte
38-JÃ¤hrige in Hotelzimmer in Bayern getÃ¶tet - TatverdÃ¤chtiger festgenommen
- AFP - 24. November 2025, 16:24 Uhr
In einem Hotel im bayerischen Olching ist eine Frau Opfer eines TÃ¶tungsdelikts geworden. Ein Hotelgast berichtete an der Rezeption, dass sich in seinem Zimmer eine leblose Frau befinde, wie die Polizei in Ingolstadt mitteilte.
In einem Hotel im bayerischen Olching ist eine Frau Opfer eines TÃ¶tungsdelikts geworden. Ein Hotelgast berichtete am Sonntagnachmittag an der Rezeption, dass sich in seinem Zimmer eine leblose Frau befinde, wie die Polizei am Montag in Ingolstadt mitteilte. Alarmierte Beamte entdeckten die 38-JÃ¤hrige aus dem Landkreis Rosenheim kurze Zeit spÃ¤ter tot in dem Zimmer. Sie war offenbar mit mehreren Messerstichen getÃ¶tet worden.
Weitere Meldungen
In einem neuen Raserprozess um den Tod zweier Menschen hat das Landgericht Landau in Rheinland-Pfalz den Angeklagten zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Das GerichtMehr
Einen Tag nach seiner TÃ¶tung durch die israelische Armee ist der Hisbollah-MilitÃ¤rchef Haytham Ali Tabatabai in Beirut beigesetzt worden. Hunderte AnhÃ¤nger der pro-iranischenMehr
Ein Stadtmitarbeiter aus dem bayerischen Kempten soll MÃ¼nzen im Gesamtwert von rund einer Million Euro aus Parkautomaten gestohlen haben. Der 40-JÃ¤hrige war beim stÃ¤dtischenMehr
Top Meldungen
Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Mercedes-Benz-Chef Ola KÃ¤llenius steht vor einer zweiten Amtszeit als PrÃ¤sident des europÃ¤ischen Auto-Lobbyverbands Acea. Das berichtet dasMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum sogenannten "Black Friday" gehen Millionen Menschen in Deutschland auf SchnÃ¤ppchenjagd. Wie eine am Montag verÃ¶ffentlichte Umfrage desMehr
Die Stimmung in den Unternehmen in Deutschland hat sich im November wieder leicht verschlechtert. Angesichts von pessimistischeren Erwartungen fÃ¼r die kommenden Monate sank derMehr