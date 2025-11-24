Im baden-wÃ¼rttembergischen SchwÃ¤bisch GmÃ¼nd ist eine Frau offenbar von ihrem LebensgefÃ¤hrten getÃ¶tet worden. Der 48-JÃ¤hrige rief in der Nacht zum Samstag einen Krankenwagen, weil seine 63 Jahre alte Partnerin angeblich einen Herzstillstand erlitten hatte, wie die Polizei am Montag in Aalen mitteilte. Als die RettungskrÃ¤fte eintrafen, sahen sie, dass die Frau offenbar in Folge von Gewalteinwirkung lebensgefÃ¤hrlich verletzt war.
Die 63-JÃ¤hrige konnte reanimiert werden, erlag aber am Montag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Der 15 Jahre jÃ¼ngere LebensgefÃ¤hrte wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgefÃ¼hrt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.
Brennpunkte
63-JÃ¤hrige in SchwÃ¤bisch GmÃ¼nd offenbar von 15 Jahre jÃ¼ngerem Partner getÃ¶tet
- AFP - 24. November 2025, 16:38 Uhr
In SchwÃ¤bisch GmÃ¼nd ist eine Frau offenbar von ihrem LebensgefÃ¤hrten getÃ¶tet worden. Der 48-JÃ¤hrige rief einen Krankenwagen, weil seine 63 Jahre alte Partnerin angeblich einen Herzstillstand erlitten hatte, wie die Polizei in Aalen mitteilte.
