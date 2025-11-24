Brennpunkte

Schulkind in Baden-WÃ¼rttemberg von Bus Ã¼berrollt: Weitere Details zu Unfallhergang

  • AFP - 24. November 2025, 15:03 Uhr
Bild vergrößern: Schulkind in Baden-WÃ¼rttemberg von Bus Ã¼berrollt: Weitere Details zu Unfallhergang
Notarzt bei Ãœbung
Bild: AFP

Nach einem Busunfall mit einem toten MÃ¤dchen in Baden-WÃ¼rttemberg hat die Polizei nÃ¤here Details zum Unfallhergang bekanntgegeben. Der Busfahrer Ã¼bersah das MÃ¤dchen auf einem Tretroller laut Polizei, als es einen FuÃŸgÃ¤ngerÃ¼berweg Ã¼berqueren wollte.

Nach einem Busunfall mit einem toten MÃ¤dchen in Baden-WÃ¼rttemberg hat die Polizei nÃ¤here Details zum Unfallhergang bekanntgegeben. Der Busfahrer hielt kurz vor einem FuÃŸgÃ¤ngerÃ¼berweg an, fuhr anschlieÃŸend langsam an und bog in einen Kreisverkehr ein, wie die Polizei Offenburg am Montag mitteilte. Dabei Ã¼bersah er das MÃ¤dchen, das mit einem Tretroller auf einem Gehweg unterwegs war und die Fahrbahn am FuÃŸgÃ¤ngerÃ¼berweg Ã¼berqueren wollte.

Das Schulkind wurde bei dem Unfall am Freitag von der rechten Front des Busses erfasst und von einem Rad Ã¼berrollt. Es starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Der Busfahrer erlitt einen Schock und kam in ein Krankenhaus.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    EU und Afrikanische Union beraten Ã¼ber Handel, Migration und Rohstoffe
    EU und Afrikanische Union beraten Ã¼ber Handel, Migration und Rohstoffe

    Die Staats- und Regierungschefs der EU und der Afrikanischen Union (AU) haben am Montag auf einem Gipfeltreffen in Angola Ã¼ber eine Vertiefung der wirtschaftlichen und

    Mehr
    Keine Ermittlungen gegen Merz wegen Stadtbild-Ã„uÃŸerungen
    Keine Ermittlungen gegen Merz wegen Stadtbild-Ã„uÃŸerungen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ã„uÃŸerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu "Problemen im Stadtbild" im Zusammenhang mit Migration stellen laut Staatsanwaltschaft

    Mehr
    Offenbar TÃ¶tungsdelikt: 62-JÃ¤hriger leblos in eigener Wohnung gefunden
    Offenbar TÃ¶tungsdelikt: 62-JÃ¤hriger leblos in eigener Wohnung gefunden

    Ein 62-JÃ¤hriger ist in Fulda offenbar Opfer eines TÃ¶tungsdelikts geworden. Der Mann wurde am Sonntagmittag leblos in seiner Wohnung gefunden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft

    Mehr
    Autozulieferer Continental will Stellen in seiner Contitech-Sparte streichen
    Autozulieferer Continental will Stellen in seiner Contitech-Sparte streichen
    Black Friday: Verbraucher planen mehr Ausgaben
    Black Friday: Verbraucher planen mehr Ausgaben
    Treffen mit US-Handelsminister: EU dringt auf niedrigere StahlzÃ¶lle
    Treffen mit US-Handelsminister: EU dringt auf niedrigere StahlzÃ¶lle
    Verivox warnt vor RatenkÃ¤ufen im Internet - Ratenkredite meist deutlich gÃ¼nstiger
    Verivox warnt vor RatenkÃ¤ufen im Internet - Ratenkredite meist deutlich gÃ¼nstiger
    Bericht: Merz plant ersten Besuch in Israel als Bundeskanzler
    Bericht: Merz plant ersten Besuch in Israel als Bundeskanzler
    Mercedes-Chef vor zweitem Jahr als oberster Autolobbyist
    Mercedes-Chef vor zweitem Jahr als oberster Autolobbyist
    Linke hat sich bei Abstimmung zum Rentenpaket noch nicht festgelegt
    Linke hat sich bei Abstimmung zum Rentenpaket noch nicht festgelegt
    Bundespolizei vollstreckt mehr offene Haftbefehle
    Bundespolizei vollstreckt mehr offene Haftbefehle
    Merz: Ukraine darf nicht zu einseitigen territorialen ZugestÃ¤ndnissen gezwungen werden
    Merz: Ukraine darf nicht zu einseitigen territorialen ZugestÃ¤ndnissen gezwungen werden
    MÃ¼tzenich warnt vor Bremserrolle bei Ukraine-Verhandlungen
    MÃ¼tzenich warnt vor Bremserrolle bei Ukraine-Verhandlungen

    Top Meldungen

    Umfrage: Deutsche wollen mehr am
    Umfrage: Deutsche wollen mehr am "Black Friday" ausgeben

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum sogenannten "Black Friday" gehen Millionen Menschen in Deutschland auf SchnÃ¤ppchenjagd. Wie eine am Montag verÃ¶ffentlichte Umfrage des

    Mehr
    Stimmung in den Unternehmen verschlechtert sich wieder leicht
    Stimmung in den Unternehmen verschlechtert sich wieder leicht

    Die Stimmung in den Unternehmen in Deutschland hat sich im November wieder leicht verschlechtert. Angesichts von pessimistischeren Erwartungen fÃ¼r die kommenden Monate sank der

    Mehr
    Stimmung in deutscher Wirtschaft etwas schlechter
    Stimmung in deutscher Wirtschaft etwas schlechter

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich zuletzt etwas verschlechtert. Der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex sank im November auf 88,1

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts