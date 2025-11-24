Schulkind in Baden-WÃ¼rttemberg von Bus Ã¼berrollt: Weitere Details zu Unfallhergang

Notarzt bei Ãœbung

Nach einem Busunfall mit einem toten MÃ¤dchen in Baden-WÃ¼rttemberg hat die Polizei nÃ¤here Details zum Unfallhergang bekanntgegeben. Der Busfahrer hielt kurz vor einem FuÃŸgÃ¤ngerÃ¼berweg an, fuhr anschlieÃŸend langsam an und bog in einen Kreisverkehr ein, wie die Polizei Offenburg am Montag mitteilte. Dabei Ã¼bersah er das MÃ¤dchen, das mit einem Tretroller auf einem Gehweg unterwegs war und die Fahrbahn am FuÃŸgÃ¤ngerÃ¼berweg Ã¼berqueren wollte.



Das Schulkind wurde bei dem Unfall am Freitag von der rechten Front des Busses erfasst und von einem Rad Ã¼berrollt. Es starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Der Busfahrer erlitt einen Schock und kam in ein Krankenhaus.