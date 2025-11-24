Technologie

USA fordern Ã„nderung der EU-Digitalregeln im Gegenzug fÃ¼r niedrigere StahlzÃ¶lle

  • AFP - 24. November 2025, 15:52 Uhr
Bild vergrößern: USA fordern Ã„nderung der EU-Digitalregeln im Gegenzug fÃ¼r niedrigere StahlzÃ¶lle
Howard Lutnick
Bild: AFP

US-Handelsminister Howard Lutnick hat in BrÃ¼ssel Ã„nderungen der EU-Digitalregeln gefordert und im Gegenzug niedrigere US-StahlzÃ¶lle in Aussicht gestellt.

US-Handelsminister Howard Lutnick hat in BrÃ¼ssel Ã„nderungen der EU-Digitalregeln gefordert und im Gegenzug niedrigere US-StahlzÃ¶lle in Aussicht gestellt. Lutnick rief die Handelsminister der 27 EU-Staaten bei einem Treffen am Montag dazu auf, einen "ausgewogenen Ansatz zu finden, der fÃ¼r uns funktioniert". Erst dann werde Washington mit der EU "gemeinsam die Stahl- und Aluminiumfragen angehen".

EU-Handelskommissar Maros Sefcovic erklÃ¤rte daraufhin, die EU sei bereit, auf Fragen aus Washington einzugehen. "Wir werden prÃ¼fen, wie wir den Prozess rund um die digitalen Angelegenheiten beginnen kÃ¶nnen", sagte er in BrÃ¼ssel. Sefcovic betonte jedoch, die EU-Gesetze zur Regulierung groÃŸer Digitalkonzerne richteten sich "nicht gegen US-Unternehmen" - sie gelten fÃ¼r alle Firmen gleichermaÃŸen.

In BrÃ¼ssel laufen mehrere Verfahren gegen US-Konzerne wegen mutmaÃŸlichen VerstÃ¶ÃŸen gegen die europÃ¤ischen Digitalregeln, darunter Meta, Apple und Google. Die EU-Kommission hatte in den vergangenen Monaten zudem eine Milliardenstrafe gegen Google wegen VerstÃ¶ÃŸen gegen die Wettbewerbsregeln verhÃ¤ngt.

Lutnick forderte nun, "diese FÃ¤lle zu klÃ¤ren" und die Regeln zu Ã¤ndern. "Sobald sie ein Rahmenwerk geschaffen haben, mit dem wir uns wohlfÃ¼hlen, und wir verstehen, dass diese alten FÃ¤lle geklÃ¤rt sind, kÃ¶nnen wir uns den Stahl- und Aluminiumfragen widmen", sagte er.

An den GesprÃ¤chen in BrÃ¼ssel nahm auch der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer teil. "Wir wollen nur fÃ¼r unsere Unternehmen mit internationalen GeschÃ¤ftsmodellen sicherstellen, dass ihre globalen Einnahmen nicht beeintrÃ¤chtigt werden", begrÃ¼ndete er die Haltung der US-Vertreter.

Die EU-Handelsminister hatten bei dem Treffen in BrÃ¼ssel auf eine Senkung der US-StahlzÃ¶lle gedrungen, die unverÃ¤ndert bei 50 Prozent liegen. FÃ¼r andere Einfuhren hatten BrÃ¼ssel und Washington im Sommer eine Vereinbarung getroffen. Die USA fÃ¼hrten in der Folge einen allgemeinen Zollsatz in HÃ¶he von 15 Prozent ein, der weit niedriger liegt als zuvor angedroht.

