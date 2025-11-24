Erste WirtschaftsverbÃ¤nde diskutieren Ende der "Brandmauer" zur AfD

AfD-Logo

Erste WirtschaftsverbÃ¤nde in Deutschland Ã¼berdenken ihren Umgang mit der AfD. Der Verband der Familienunternehmer bestÃ¤tigte gegenÃ¼ber dem "Handelsblatt" vom Montag, er habe seine bisherige Brandmauer-Strategie aufgegeben und AfD-Bundestagsabgeordnete zu einer Veranstaltung eingeladen. Eine Diskussion Ã¼ber die Frage gibt es auch im Bundesverband MittelstÃ¤ndische Wirtschaft (BVMW). Der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) will seinerseits weiter zur AfD auf Distanz bleiben.



Im Oktober hatte der Verband der Familienunternehmer zu seinem Parlamentarischen Abend in Berlin erstmals AfD-Vertreter eingeladen. DafÃ¼r habe der Verband ein bis dahin auf Bundesebene geltendes "Kontaktverbot" aufgehoben, sagte VerbandsprÃ¤sidentin Marie-Christine Ostermann dem "Handelsblatt". Dem Verband gehÃ¶ren nach eigenen Angaben rund 6500 Unternehmen in Deutschland an.



"Im Kern geht es um die Interpretation, was die Brandmauer zur AfD Ã¼berhaupt ist beziehungsweise was sie bezwecken soll", erlÃ¤uterte Ostermann den Kurswechsel. weiter.Â "FÃ¼r uns war die Brandmauer eine totale Isolation der AfD", die so weit ging, "dass wir AfD-Bundestagsabgeordnete prinzipiell nicht einluden". In den Landesbereichen habe es hingegen schon bisher "diese Art der Brandmauer noch nie gegeben".Â



Der Begriff "Brandmauer" wurde bisher insbesondere fÃ¼r den Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU zur AfD verwendet. Er lehnt "Koalitionen und Ã¤hnliche Formen der Zusammenarbeit" mit der in Teilen als rechtsextremistisch eingestuften Partei ab.



Der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Leif-Erik Holm, begrÃ¼ÃŸte das Vorgehen des Verbands. "Die strukturellen Probleme unseres Landes sind einfach zu groÃŸ, als dass man sich mit unsinnigen Brandmauern aufhalten kÃ¶nnte", sagte er dem "Handelsblatt".



Scharfe Kritik kam aus der SPD: Eine Partei, die als "gesichert rechtsextrem" eingestuft sei, kÃ¶nne kein normaler GesprÃ¤chspartner sein, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Roloff, dem "Handelsblatt". "Nur weil gerade viele Menschen, auch aus Frust gegenÃ¼ber anderen Parteien, der AfD ihre Stimme geben, ist das kein Grund fÃ¼r eine Normalisierung."



Die Entscheidung zur Einladung von AfD-Bundestagsabgeordneten fÃ¼hrte fÃ¼r den Verband laut "Handelsblatt" bereits zu Konsequenzen. Die Deutsche Bank kÃ¼ndigte demnach fÃ¼r die Parlamentarische Versammlung angemietete RÃ¤umlichkeiten in ihrer Berliner ReprÃ¤sentanz. Dort hatte auch das diesjÃ¤hrige Treffen im Oktober stattgefunden.



Die EinschÃ¤tzung des Industrieverbands BDI zur AfD und dem Umgang mit der Partei habe sich "in den vergangenen Monaten nicht geÃ¤ndert", erklÃ¤rte ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP. "Der BDI hat sich wiederholt kritisch zu den Positionen der AfD und anderer radikaler Parteien geÃ¤uÃŸert. Wir suchen nicht proaktiv den Austausch mit Vertretern von radikalen Parteien wie der AfD."Â



Der Erfolg der deutschen Industrie basiere "auf stabilen gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen", betonte der BDI-Sprecher. Diese versuche die AfD "mit ihren populistischen Positionen zu erschÃ¼ttern".



Der Bundesverband MittelstÃ¤ndische Wirtschaft (BVMW) verwies gegenÃ¼ber dem "Handelsblatt" auf die hohen Umfrage- und Wahlergebnisse fÃ¼r die AfD. Diese "sprechen derzeit nicht dafÃ¼r, dass die Strategie der Brandmauer erfolgreich funktioniert hat", sagte BundesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Christoph Ahlhaus.Â Er berichtet von einer "lebhaften" Debatte in der mittelstÃ¤ndischen Wirtschaft Ã¼ber die AfD.Â



Sein Verband werde sich dazu "nicht wegducken und in seinen Gremien zeitnah eine Position erarbeiten", sagte Ahlhaus. Auf regionaler Ebene hÃ¤tten in der Vergangenheit AfD-Vertreter "vereinzelt an Veranstaltungen des BVMW teilgenommen".