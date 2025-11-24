Linke hat sich bei Abstimmung zum Rentenpaket noch nicht festgelegt

Linken-Parteichef Jan van Aken

Die Linke hat sich noch nicht entschieden, wie sie sich bei der Abstimmung im Bundestag zum Rentenpaket der schwarz-roten Regierung verhÃ¤lt. Dazu werde am Nachmittag die Fraktion beraten, sagte Parteichef Jan van Aken am Montagmittag in Berlin. Es spreche durchaus "etwas fÃ¼r dieses Rentenpaket", denn ohne die dort geplante Haltelinie von 48 Prozent wÃ¼rde das Rentenniveau noch weiter sinken.



Zugleich seien mit den PlÃ¤nen Verschlechterungen fÃ¼r Ã¤ltere Menschen verbunden. Die Linke stehe auÃŸerdem nicht fÃ¼r "diese ganzen parteitaktischen Spielchen" zur VerfÃ¼gung, sagte van Aken in Anspielung auf den koalitionsinternen Streit um die Rente.



Letztlich sei es ganz einfach: "Wir stimmen allem zu, was das Leben der Rentner und Rentnerinnen besser macht und wir lehnen alles ab, was das Leben der Rentner und Rentnerinnen schlechter macht", prÃ¤zisierte van Aken, lieÃŸ aber beispielsweise nicht erkennen, ob er selbst dem Paket zustimmen oder es ablehnen wÃ¼rde. Die Linke fordert grundsÃ¤tzlich ein Rentenniveau von 53 Prozent.



Hintergrund des Streits ist die Forderung vor allem jÃ¼ngerer Unionspolitiker, den vorliegenden Gesetzentwurf zur Rente noch zu verÃ¤ndern. Sie wehren sich dagegen, dass dort nicht nur das Rentenniveau bis 2031 bei mindestens 48 Prozent festgeschrieben wird, sondern dass dies auch danach zu einem hÃ¶heren Ausgangsniveau fÃ¼r die Entwicklung der Rente in den Folgejahren fÃ¼hren wÃ¼rde.



Die SPD beharrt hingegen auf dem vom Kabinett beschlossenen Entwurf. Union und SPD sind fÃ¼r eine eigene Mehrheit im Bundestag aber auf Stimmen der Jungen Gruppe der Union angewiesen - oder auf Stimmen der Opposition.



Die GrÃ¼nen bekrÃ¤ftigten am Montag, dass sie dem Paket nicht zustimmen werden. Fraktionschefin Britta HaÃŸelmann warf der Regierung "UnprofessionalitÃ¤t" und "Chaos" vor. "Wir sind keine Hilfstruppe fÃ¼r schlechtes Regieren." FÃ¼r die Fraktion stehe fest: "Diesem Rentenpaket kÃ¶nnen wir nicht zustimmen."