EU und Afrikanische Union beraten Ã¼ber Handel, Migration und Rohstoffe

SÃ¼dafrikas PrÃ¤sident Ramaphosa beim EU-AU-Gipfeltreffen

Die Staats- und Regierungschefs der EU und der Afrikanischen Union (AU) haben am Montag auf einem Gipfeltreffen in Angola Ã¼ber eine Vertiefung der wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Zusammenarbeit beraten. Zentrale Themen waren Handel, Migration und wichtige Rohstoffe. Vor dem offiziellen Gipfelbeginn in Luanda stimmten sich die EU-Staats- und Regierungschefs Ã¼ber die Ergebnisse der Ukraine-GesprÃ¤che in Genf ab.



"Die Herausforderungen, vor denen wir heute stehen - Klimawandel, digitale Transformation, irregulÃ¤re Migration, Konflikte und Unsicherheit - kennen keine Grenzen", betonten EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen und EU-RatsprÃ¤sident AntÃ³nio Costa in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Antwort auf diese multipolare Welt mÃ¼sse eine multipolare Zusammenarbeit sein. Zusammen kÃ¶nnten Afrika und Europa "den Weg zeigen".



Das zweitÃ¤gige Treffen ist der siebte Gipfel in den 25-jÃ¤hrigen Beziehungen zwischen Afrika und der EU. Experten zufolge mÃ¼ssen diese aufgefrischt werden, wenn die EU weiter der wichtigste Partner des Kontinents bleiben wolle. Angesichts bedeutender Mineralien- und Energievorkommen bemÃ¼hen sich auch China, die USA und Russland um engere Verbindungen.Â



Afrika sei "ein Kontinent der Chancen", betonte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Luanda. Elf der 20 weltweit am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften befÃ¤nden sich auf dem afrikanischen Kontinent. "Das Potenzial ist ganz offensichtlich." Die EuropÃ¤ische Union sei der grÃ¶ÃŸte Handelspartner in Afrika und "das wollen wir bleiben", sagte Merz. "Und wir wollen nicht anderen den Kontinent Ã¼berlassen."



Die EU fÃ¼hrt bei den auslÃ¤ndischen Direktinvestitionen und ist der wichtigste Handelspartner Afrikas. Der Handel mit Waren und Dienstleistungen erreichte 2023 nach Angaben aus BrÃ¼ssel einen Wert von 467 Milliarden Euro. Allerdings haben die TÃ¼rkei und die Golfstaaten aufgeholt, wodurch Afrika mehr Verhandlungsmacht gegenÃ¼ber der EU bekommen habe, sagte Geert Laporte vom europÃ¤ischen Politikinstitut ECDPM. Europa sei nicht mehr der einzige Partner Afrikas.



Beobachtern zufolge sollte Europa in Afrika in Infrastruktur, Energie und jobschaffende Industrieprojekte investieren statt vollmundig UnterstÃ¼tzung zu versprechen. "Afrika wartet nicht auf neue AnkÃ¼ndigungen, sondern auf glaubwÃ¼rdige, umsetzbare Zusagen", sagte AU-Sprecher Nuur Mohamud Sheekh.



Merz zufolge sollte auf dem Gipfeltreffen auch "intensiv Ã¼ber die groÃŸen Krisen auf diesem Kontinent" gesprochen werden, "allen voran natÃ¼rlich die Situation in Sudan. Das Leid der Menschen dort sei unermesslich. Ãœber 25 Millionen Menschen litten unter Hunger, viele Kinder seien lebensbedrohlich mangelernÃ¤hrt. "Der Sudan braucht jetzt vor allem eins: einen Waffenstillstand", forderte Merz.



Sorge bereite auch die Sahel-Region, in der sich die Sicherheitslage verschlechtere. "Extremistische und terroristische Gewalt wirken destabilisierend, besonders fÃ¼r die junge Generation." Gleichzeitig leide die Sahel-Region unter einem massiven Klimawandel. DÃ¼rren zerstÃ¶rten die Lebensgrundlagen. Aus diesem Grund begÃ¤ben sich die Menschen "auf gefÃ¤hrliche Routen auch Ã¼ber den Atlantik und das Mittelmeer".



Mit Blick auf die internationale Zusammenarbeit sicherte Merz zudem zu, dass Deutschland die Forderung nach zwei stÃ¤ndigen afrikanischen Sitzen im UN-Sicherheitsrat unterstÃ¼tze. "Um es klar zu sagen: Wenn der Sicherheitsrat Ã¼ber Krisen in Afrika berÃ¤t und entscheidet, dann muss Afrika mit am Tisch sitzen", betonte der Bundeskanzler.