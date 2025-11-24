Brennpunkte

Keine Ermittlungen gegen Merz wegen Stadtbild-Ã„uÃŸerungen

  • dts - 24. November 2025, 15:11 Uhr
Bild vergrößern: Keine Ermittlungen gegen Merz wegen Stadtbild-Ã„uÃŸerungen
Friedrich Merz am 22.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ã„uÃŸerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu "Problemen im Stadtbild" im Zusammenhang mit Migration stellen laut Staatsanwaltschaft keine Volksverhetzung dar.

Es liege kein Anfangsverdacht gemÃ¤ÃŸ Paragraf 152 Absatz 2 der Strafprozessordnung vor, das Verfahren sei deshalb eingestellt worden, teilte die Berliner Staatsanwaltschaft auf Tagesspiegel-Anfrage mit. Insgesamt hatte es mehr als 1.500 Strafanzeigen in ganz Deutschland gegen Merz gegeben.

Der CDU-Vorsitzende hatte am 14. Oktober gesagt, die Bundesregierung korrigiere frÃ¼here VersÃ¤umnisse in der Migrationspolitik und mache Fortschritte, "aber wir haben natÃ¼rlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr groÃŸem Umfang auch RÃ¼ckfÃ¼hrungen zu ermÃ¶glichen und durchzufÃ¼hren". SpÃ¤ter sagte er auf Nachfrage: "Fragen Sie mal Ihre TÃ¶chter, was ich damit gemeint haben kÃ¶nnte."

"Die zur Anzeige gebrachten Ã„uÃŸerungen waren im Rahmen der strafrechtlichen PrÃ¼fung im Lichte des Grundrechts auf Meinungsfreiheit gemÃ¤ÃŸ Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes zu betrachten", teilte nun ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft mit und ergÃ¤nzte: "Vor diesem Hintergrund ist den zur Anzeige gebrachten Ã„uÃŸerungen kein Aufstacheln zum Hass, kein Auffordern zu Gewalt- oder WillkÃ¼rmaÃŸnahmen und kein Angriff auf die MenschenwÃ¼rde im Sinne des Â§ 130 Abs. 1 des Strafgesetzbuches zu entnehmen."

