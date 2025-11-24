Eine Million Euro: Stadtmitarbeiter in Bayern soll MÃ¼nzen aus Parkautomaten gestohlen haben

CentmÃ¼nzen

Ein Stadtmitarbeiter aus dem bayerischen Kempten soll aus Parkautomaten MÃ¼nzen im Wert von rund einer Million Euro gestohlen haben. Der Mann war fÃ¼r die Leerung kommunaler Parkscheinautomaten zustÃ¤ndig, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Ein Stadtmitarbeiter aus dem bayerischen Kempten soll MÃ¼nzen im Gesamtwert von rund einer Million Euro aus Parkautomaten gestohlen haben. Der 40-JÃ¤hrige war beim stÃ¤dtischen Betriebshof fÃ¼r die Leerung kommunaler Parkscheinautomaten zustÃ¤ndig, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Kempten am Montag mitteilten. Dabei soll er aus den Parkscheinautomaten in hunderten FÃ¤llen MÃ¼nzgeld entnommen haben.



Die Ermittler wurden Anfang Oktober durch eine GeldwÃ¤scheverdachtsanzeige einer Bank auf den Fall aufmerksam. Dort waren wiederkehrende Bargeldeinzahlungen auf mehrere Konten des Manns aufgefallen. Ãœber die Konten war auch die 38-jÃ¤hrige Ehefrau des Manns verfÃ¼gungsberechtigt. Ein Ermittlungsrichter erlieÃŸ Haftbefehl gegen den stÃ¤dtischen Angestellten wegen Diebstahls in 720 FÃ¤llen und gegen die Ehefrau wegen Beihilfe. Die Ermittlungen dauerten an.