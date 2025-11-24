Merz will wegen Rentenstreits nicht die Vertrauensfrage stellen

Friedrich Merz im Bundestag

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht im Rentenstreit mit der Jungen Union keinen Anlass fÃ¼r eine Vertrauensfrage im Bundestag. Das sei keine Option fÃ¼r Merz, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille am Montag in Berlin. Unions-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Steffen Bilger (CDU) lehnte einen Stopp des Rentenpakets ab und ging davon aus, dass sich am Donnerstag auch der Koalitionsausschuss mit der Frage beschÃ¤ftigten wird.



Derzeit liefen "GesprÃ¤che innerhalb der Koalition zwischen den Fraktionen, zwischen der Bundesregierung und den Koalitionsfraktionen, um da zu einer LÃ¶sung zu kommen", sagte Hille weiter. Er verwies auf den einstimmigen Kabinettsbeschluss zu dem Rentenpaket.



Merz selbst hatte sich am Sonntag zuversichtlich gezeigt, dass es zu einer baldigen Einigung kommt. "Wir fÃ¼hren die GesprÃ¤che so, dass wir zu einem guten gemeinsamen Ergebnis kommen", sagte Merz dem TV-Sender Welt. Auf die Frage, ob er an dem Gesetzentwurf in der vorliegenden Fassung festhalte oder ob sich noch etwas Ã¤ndern kÃ¶nne, sagte der Kanzler: "Der Vorschlag liegt im Bundestag und liegt dort zur Abstimmung. Und bis dahin werden wir weitere GesprÃ¤che fÃ¼hren."



Hintergrund des Streits ist die Forderung vor allem jÃ¼ngerer Unionspolitiker, den vorliegenden Gesetzentwurf zur Rente noch zu verÃ¤ndern. Sie wehren sich dagegen, dass dort nicht nur das Rentenniveau bis 2031 bei mindestens 48 Prozent festgeschrieben wird, sondern dass dies auch danach zu einem hÃ¶heren Ausgangsniveau fÃ¼r die Entwicklung der Rente in den Folgejahren fÃ¼hren wÃ¼rde. Die SPD beharrt hingegen auf dem vom Kabinett beschlossenen Entwurf. Union und SPD sind fÃ¼r eine eigene Mehrheit im Bundestag aber auf Stimmen der Jungen Gruppe der Union angewiesen.



Die Unionsfraktion sei mit ihren Abgeordneten, aber auch mit der SPD derzeit "intensiv in GesprÃ¤chen" zu der Rentenfrage, sagte Bilger. Ob es diese Woche zu einer Einigung kommt, ist aus seiner Sicht noch offen. "Sicherlich wird auch beim Koalitionsausschuss Ã¼ber das Thema Rente gesprochen werden."



Die EinwÃ¤nde der jungen Abgeordneten der Union hÃ¤tten sicher auch etwas "Stichhaltiges", sagte Bilger weiter. Und auch Kritik von Wirtschaftswissenschaftlern sei grundsÃ¤tzlich willkommen - auch mit Blick auf die geplanten Beratungen der Rentenkommission fÃ¼r eine langfristige Reform ab Dezember.Â



"Aber politisch mÃ¼ssen wir jetzt eben auch HandlungsfÃ¤higkeit beweisen", betonte Bilger. Wenn die Koalition dieses Jahr kein Rentenpaket beschlieÃŸen kÃ¶nne, wÃ¼rde dies zudem auch bedeuten, dass andere darin enthaltende Vorhaben wie die Aktivrente fÃ¼r steuerfreies Arbeiten im Alter zum 1. Januar nicht komme.



Mit Blick auf eine mÃ¶gliche Vertrauensabstimmung von Merz im Bundestag, betonte Bilger, es gehe bei der Rente um eine Sachentscheidung. "Deshalb halte ich jetzt nichts davon, Ã¼ber solche Themen zu spekulieren."



Mit der Vertrauensfrage nach Artikel 68 Grundgesetz kann der Bundeskanzler sich vergewissern, ob seine Politik mehrheitlich im Bundestag unterstÃ¼tzt wird. Die Vertrauensfrage kann dabei mit einer Sachfrage wie einem Gesetzentwurf verbunden werden. Findet der Antrag keine Mehrheit, kann der BundesprÃ¤sident innerhalb von 21 Tagen auf Vorschlag des Kanzlers den Bundestag auflÃ¶sen. Es kÃ¤me dann zu Neuwahlen, auÃŸer das Parlament wÃ¤hlt zuvor einen neuen Bundeskanzler.