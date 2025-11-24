Politik

Gipfeltreffen von EU und Afrikanischer Union in Angola

  24. November 2025, 04:05 Uhr
Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten und der Afrikanischen Union (AU) kommen am Montag in Angola zu einem Gipfeltreffen zusammen (13.00 Uhr).

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten und der Afrikanischen Union (AU) kommen am Montag in Angola zu einem Gipfeltreffen zusammen (13.00 Uhr). Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen Europa und Afrika auszubauen und die Beziehungen zu stÃ¤rken.Â 

Deutschland wird bei dem Gipfel in der angolanischen Hauptstadt Luanda durch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vertreten. Dieser verwies im Vorfeld auf die Bedeutung des Treffens: "Afrika und Europa brauchen einander", sagte er am Sonntag beim G20-Gipfel in SÃ¼dafrika. "Wer in die Zukunft investieren will, investiert in Afrika."

