Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten und der Afrikanischen Union (AU) kommen am Montag in Angola zu einem Gipfeltreffen zusammen (13.00 Uhr). Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen Europa und Afrika auszubauen und die Beziehungen zu stÃ¤rken.Â
Deutschland wird bei dem Gipfel in der angolanischen Hauptstadt Luanda durch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vertreten. Dieser verwies im Vorfeld auf die Bedeutung des Treffens: "Afrika und Europa brauchen einander", sagte er am Sonntag beim G20-Gipfel in SÃ¼dafrika. "Wer in die Zukunft investieren will, investiert in Afrika."
Politik
Gipfeltreffen von EU und Afrikanischer Union in Angola
- AFP - 24. November 2025, 04:05 Uhr
Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten und der Afrikanischen Union (AU) kommen am Montag in Angola zu einem Gipfeltreffen zusammen (13.00 Uhr).
Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten und der Afrikanischen Union (AU) kommen am Montag in Angola zu einem Gipfeltreffen zusammen (13.00 Uhr). Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen Europa und Afrika auszubauen und die Beziehungen zu stÃ¤rken.Â
Weitere Meldungen
Sachsens MinisterprÃ¤sident Michael Kretschmer (CDU) hat die Debatte Ã¼ber eine mÃ¶gliche Zusammenarbeit seiner Partei mit der AfD als kontraproduktiv kritisiert. "Es bringtMehr
Bei der vorgezogenen PrÃ¤sidentschaftswahl in der serbischen Teilrepublik von Bosnien und Herzegowina hat der Kandidat des abgesetzten bosnischen SerbenfÃ¼hrers Milorad Dodik nachMehr
Nach ihrem betont versÃ¶hnlichen Treffen im WeiÃŸen Haus hat der kÃ¼nftige New Yorker BÃ¼rgermeister Zohran Mamdani bekrÃ¤ftigt, dass er US-PrÃ¤sident Donald Trump weiterhin alsMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen fordern eine Ausweitung der staatlichen FÃ¶rderung fÃ¼r den Einbau von WÃ¤rmepumpen, um einkommensschwache Hausbesitzer besser zuMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Politik und VerbÃ¤nde machen Druck auf die Deutsche Bahn, die von Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) angekÃ¼ndigten Sofortprogramme fÃ¼rMehr
Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD bleibt im Rentenstreit weiter hart und lehnt Forderungen junger Unions-Abgeordneter zu einem niedrigeren Rentenniveau ab. "Die Rente istMehr