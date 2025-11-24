Politik

Sachsens MinisterprÃ¤sident fordert Fokus auf ProblemlÃ¶sung statt auf AfD

  • AFP - 24. November 2025, 02:36 Uhr
Bild vergrößern: Sachsens MinisterprÃ¤sident fordert Fokus auf ProblemlÃ¶sung statt auf AfD
Sachsens MinisterprÃ¤sident Michael Kretschmer
Bild: AFP

Sachsens MinisterprÃ¤sident Michael Kretschmer (CDU) hat die Debatte Ã¼ber eine mÃ¶gliche Zusammenarbeit der CDU mit der AfD als kontraproduktiv kritisiert.

Sachsens MinisterprÃ¤sident Michael Kretschmer (CDU) hat die Debatte Ã¼ber eine mÃ¶gliche Zusammenarbeit seiner Partei mit der AfD als kontraproduktiv kritisiert. "Es bringt nichts, immer nur Ã¼ber den Umgang mit der AfD zu reden", sagte Kretschmer den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) vom Montag. Wichtiger sei, Probleme zu lÃ¶sen und die GrÃ¼nde fÃ¼r das Erstarken der in Teilen rechtsextremen AfD zu verstehen: "Viele Menschen zweifeln an der Demokratie und dem Rechtsstaat, weil diese ihre Probleme nicht lÃ¶sen."

Eine zukunftsorientierte Politik sollte daher die Themen angehen, "die die BevÃ¶lkerung umtreiben": "Nur dann kommt Vertrauen in den Rechtsstaat und die Demokratie zurÃ¼ck. Brandmauern helfen uns nicht weiter", fÃ¼gte der MinisterprÃ¤sident Sachsens hinzu.Â 

Die Frage, ob er eine zukÃ¼nftige Zusammenarbeit mit der AfD in jeder Form ausschlieÃŸe, beantwortete Kretschmer gegenÃ¼ber dem RND ausfÃ¼hrlicher: "In den vergangenen Jahren habe ich durch mein Handeln als MinisterprÃ¤sident die Antwort gegeben. Meine Haltung zu einer Partei, die nicht nur inÂ  SachsenÂ als gesichert rechtsextrem eingestuft ist, ist klar." Â 

Kretschmer regiert in Sachsen mit einer Minderheitsregierung aus CDU und SPD. Schwarz-Rot fehlen im Landtag zehn Stimmen zur eigenen Mehrheit. Die Christdemokraten von MinisterprÃ¤sident Kretschmer und die SPD sind bei Abstimmungen wie etwa zum Landeshaushalt und bei Gesetzesinitiativen deshalb auf Zustimmung aus anderen Fraktionen angewiesen, die sie vorab Ã¼ber einen sogenannten Konsultationsmechanismus einbinden. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schlieÃŸen sie bislang aus. Im Landtag sind zudem GrÃ¼ne, Linke, BSW und ein Abgeordneter der Freien WÃ¤hler vertreten.

