Lufthansa sagt Regierung UnterstÃ¼tzung im BÃ¼ndnisfall zu

  • dts - 24. November 2025
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Sollte es zu einem Nato-BÃ¼ndnisfall kommen, wÃ¤re die Lufthansa vorbereitet, um eng mit der Bundeswehr zu kooperieren. "Lufthansa steht bereit, Deutschland im Krisenfall zu unterstÃ¼tzen", sagte Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben).

"Wir sind bereit, unsere Kooperation mit der Bundeswehr auszuweiten und einen Beitrag fÃ¼r die Sicherheit des Landes zu leisten, wenn man uns braucht." Schon heute arbeite die Lufthansa-Gruppe eng mit der Bundeswehr zusammen. So betreue etwa Lufthansa-Technik die deutsche Regierungsflotte. Auch wÃ¼rden Piloten der Flugbereitschaft und seit November auch Piloten der Marine geschult werden, sagte Ritter.

Angesichts der sich zuletzt mehrfach ereigneten Drohnensichtungen an FlughÃ¤fen forderte der Chef der deutschen Lufthansa-Kernmarke schnelle Ergebnisse. Neben den Regelungen der ZustÃ¤ndigkeiten mÃ¼sse die nÃ¶tige Technologie zum Einsatz kommen, sagte Ritter. "Hier in Frankfurt gibt es bereits ein Drohnendetektionssystem. Diese Technik muss jetzt auf alle groÃŸen FlughÃ¤fen ausgerollt werden, was die Bundesregierung ja auch vorhat."

Die Lufthansa wÃ¼rde sich wÃ¼nschen, dass dabei nach Verkehrsaufkommen priorisiert werde - was konkret bedeuten wÃ¼rde, dass nach Frankfurt der MÃ¼nchener Flughafen mit einem solchen Detektionssystem ausgestattet werden mÃ¼sste. Im Fall einer Drohnensichtung gehe die Sicherheit vor, so Ritter. Dennoch mÃ¼sse das SchlieÃŸen groÃŸer FlughÃ¤fen die Ausnahme bleiben.

