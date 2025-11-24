Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Sollte es zu einem Nato-BÃ¼ndnisfall kommen, wÃ¤re die Lufthansa vorbereitet, um eng mit der Bundeswehr zu kooperieren. "Lufthansa steht bereit, Deutschland im Krisenfall zu unterstÃ¼tzen", sagte Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben).
"Wir sind bereit, unsere Kooperation mit der Bundeswehr auszuweiten und einen Beitrag fÃ¼r die Sicherheit des Landes zu leisten, wenn man uns braucht." Schon heute arbeite die Lufthansa-Gruppe eng mit der Bundeswehr zusammen. So betreue etwa Lufthansa-Technik die deutsche Regierungsflotte. Auch wÃ¼rden Piloten der Flugbereitschaft und seit November auch Piloten der Marine geschult werden, sagte Ritter.
Angesichts der sich zuletzt mehrfach ereigneten Drohnensichtungen an FlughÃ¤fen forderte der Chef der deutschen Lufthansa-Kernmarke schnelle Ergebnisse. Neben den Regelungen der ZustÃ¤ndigkeiten mÃ¼sse die nÃ¶tige Technologie zum Einsatz kommen, sagte Ritter. "Hier in Frankfurt gibt es bereits ein Drohnendetektionssystem. Diese Technik muss jetzt auf alle groÃŸen FlughÃ¤fen ausgerollt werden, was die Bundesregierung ja auch vorhat."
Die Lufthansa wÃ¼rde sich wÃ¼nschen, dass dabei nach Verkehrsaufkommen priorisiert werde - was konkret bedeuten wÃ¼rde, dass nach Frankfurt der MÃ¼nchener Flughafen mit einem solchen Detektionssystem ausgestattet werden mÃ¼sste. Im Fall einer Drohnensichtung gehe die Sicherheit vor, so Ritter. Dennoch mÃ¼sse das SchlieÃŸen groÃŸer FlughÃ¤fen die Ausnahme bleiben.
Brennpunkte
Lufthansa sagt Regierung UnterstÃ¼tzung im BÃ¼ndnisfall zu
- dts - 24. November 2025
.
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Sollte es zu einem Nato-BÃ¼ndnisfall kommen, wÃ¤re die Lufthansa vorbereitet, um eng mit der Bundeswehr zu kooperieren. "Lufthansa steht bereit, Deutschland im Krisenfall zu unterstÃ¼tzen", sagte Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben).
Weitere Meldungen
Die Slowenen haben sich am Sonntag in einem Referendum gegen die Legalisierung der Sterbehilfe ausgesprochen. Rund 53 Prozent der WÃ¤hlerinnen und WÃ¤hler stimmten gegen einMehr
US-AuÃŸenminister Marco Rubio hat nach den GesprÃ¤chen mit Vertretern der Ukraine und ihrer europÃ¤ischen VerbÃ¼ndeten Ã¼ber einen Plan zur Beendigung des russischenMehr
Die israelische Armee hat bei einem Angriff im Libanon den MilitÃ¤rchef der Hisbollah getÃ¶tet. Der "Terrorist Haytham Ali Tabatabai" sei am Sonntag bei einem "prÃ¤zisenMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD will wieder mehr Arzneimittelproduktion nach Deutschland zurÃ¼ckholen und damit LieferengpÃ¤sse verhindern helfen sowie ArbeitsplÃ¤tzeMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die deutschen Verbraucherzentralen sprechen sich fÃ¼r die EinfÃ¼hrung eines digitalen Euro aus - also eines elektronischen Pendants zumMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Jan van Aken fordert eine Deckelung von Dispozinsen. "Es ist unertrÃ¤glich, wie die Banken ihre Kunden bei den Dispozinsen abzocken",Mehr