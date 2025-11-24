GrÃ¼ne wollen WÃ¤rmepumpen-FÃ¶rderung ausweiten

WÃ¤rmepumpe (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen fordern eine Ausweitung der staatlichen FÃ¶rderung fÃ¼r den Einbau von WÃ¤rmepumpen, um einkommensschwache Hausbesitzer besser zu unterstÃ¼tzen. Der GrÃ¼nen-Vorsitzende Felix Banaszak sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben), Menschen mit nur wenig Mitteln sollten eine klimafreundliche und dauerhaft Geld sparende Heizung risikofrei einbauen kÃ¶nnen - zum Beispiel Ã¼ber ein Leasing und mehr FÃ¶rderung.



"Nur weil man ein HÃ¤uschen besitzt, heiÃŸt das noch lange nicht, dass man das nÃ¶tige Polster fÃ¼r die Finanzierung des Heizungstauschs mitbringt", sagte Banaszak. Die bis zu 70-prozentige FÃ¶rderung fÃ¼r den Einbau einer WÃ¤rmepumpe sei zwar erfolgreich, aber keine pauschale oder auch gestaffelte FÃ¶rderung kÃ¶nne jedem Einzelfall gerecht werden.



Eine Gruppe von GrÃ¼nen unter FÃ¼hrung der Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, Susan Sziborra-Seidlitz, schlÃ¤gt deshalb sogar einen zunÃ¤chst komplett kostenlosen Einbau vor: "Wer weder einen Eigenanteil noch die Vorfinanzierung der KfW leisten kann, darf nicht in der fossilen Kostenfalle hÃ¤ngen bleiben", heiÃŸt es in einem Antrag fÃ¼r den GrÃ¼nen-Bundesparteitag, Ã¼ber den die Funke-Zeitungen berichten. "Wir bauen die FÃ¶rderung daher so aus, dass bei fehlendem Eigenanteil der Einbau einer WÃ¤rmepumpe komplett kostenlos erfolgt".



Sziborra-Seidlitz sagte den Funke-Zeitungen: "Ich will, dass die Menschen, die sich weder den Eigenanteil bei einer staatlichen FÃ¶rderung noch die Vorfinanzierung der KfW leisten kÃ¶nnen, ihre WÃ¤rmepumpe kostenfrei einbauen kÃ¶nnen - zum Beispiel mit einem zinslosen Kredit und langer Laufzeit."



Parteichef Banaszak warf Unionspolitikern zugleich einen "Kulturkampf gegen die WÃ¤rmepumpe" vor. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) fÃ¼hre eine ideologisch verbohrte Debatte Ã¼ber KÃ¼rzungen bei der HeizungsfÃ¶rderung. CSU-Chef Markus SÃ¶der "springt natÃ¼rlich drauf, da haben sich zwei gefunden", sagte der GrÃ¼nen-Vorsitzende.

