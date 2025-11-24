Studie: SondervermÃ¶gen reicht nicht fÃ¼r zukunftsfÃ¤hige Infrastruktur

Bauarbeiten an einer Bahnstrecke (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung muss laut einer Studie in den kommenden Jahren neue Finanzierungsquellen in erheblichem Umfang erschlieÃŸen, wenn sie das Verkehrssystem fÃ¼r die Zukunft aufstellen will.



Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der Thinktanks Agora Verkehrswende und Dezernat Zukunft, die an diesem Montag verÃ¶ffentlicht wird und Ã¼ber die die "SÃ¼ddeutsche Zeitung" berichtet.



Demnach belÃ¤uft sich allein der Finanzbedarf fÃ¼r Schienenwege und FernstraÃŸen, den Ã¶ffentlichen Personennahverkehr (Ã–PNV) und die FÃ¶rderung der Transformation der Automobilindustrie bis 2030 auf mindestens 390 Milliarden Euro. Bislang sind 184 Milliarden Euro davon nicht ausfinanziert; davon entfallen 76 Milliarden auf die Verkehrsinfrastruktur und 108 Milliarden auf das Ã–PNV-System. FÃ¼r den Zeitraum 2031 bis 2035 wÃ¤chst der Ã¶ffentliche Finanzbedarf der Studie zufolge weiter auf 435 Milliarden Euro an.



"Es ist hÃ¶chste Zeit fÃ¼r einen Neustart in der Finanzierung des Verkehrssystems", sagte die stellvertretende Direktorin von Agora Verkehrswende, Wiebke Zimmer. Zwar sei das SondervermÃ¶gen ein wichtiger erster Schritt, es reiche jedoch "bei Weitem nicht aus, um Schienen, BrÃ¼cken und StraÃŸen sowie Busse und Bahnen fÃ¼r die Zukunft fit zu machen".



Die Autoren stellen in ihrer Studie fÃ¼nf Optionen vor, mit denen sich die Verkehrsinfrastruktur kofinanzieren lieÃŸe: weitere Schulden, privates Kapital, mehr Steuereinnahmen, eine Ausweitung der Maut oder Ã–PNV-GebÃ¼hren fÃ¼r alle. "Wird eine Finanzierungsquelle nicht genutzt, mÃ¼ssen andere umso stÃ¤rker genutzt werden, um den Finanzbedarf zu decken", heiÃŸt es in dem Papier. Eingeflossen sind auch die Perspektiven eines zehnkÃ¶pfigen SachverstÃ¤ndigenrats. Zu ihm gehÃ¶ren etwa der Wirtschaftsweise Achim Truger, die IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner, der Bahn-Aufsichtsratsvorsitzende Werner Gatzer und der baden-wÃ¼rttembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (GrÃ¼ne).



Einige der MaÃŸnahmen, die die Thinktanks vorschlagen, sind im Rat Ã¼beraus umstritten gewesen. Das gilt insbesondere fÃ¼r die Idee von Ã–PNV-BeitrÃ¤gen fÃ¼r "NutznieÃŸende". Sie besagt, dass auch diejenigen an der Finanzierung des Ã–PNV beteiligt werden sollen, die ihn zwar nicht nutzen, aber von dessen Ausbau profitieren, etwa weil er Staus reduziert oder ParkrÃ¤ume entlastet. Ã„hnlich kontrovers war der VorstoÃŸ zu einer Ausweitung der Nutzerfinanzierung der StraÃŸe. Konkret schwebt den Thinktanks eine Ausweitung der Lkw-Maut auf alle Gewichtsklassen und StraÃŸentypen sowie die EinfÃ¼hrung einer Pkw-Maut vor. "Klar ist allen Beteiligten, dass es sich dabei nicht um Themen handelt, die politisch einfach durchrutschen", sagte Zimmer. Ziel sei es vielmehr, eine Ã¶ffentliche Debatte Ã¼ber zusÃ¤tzliche Finanzierungswege anzustoÃŸen.

