Dodik-Vertrauter gewinnt PrÃ¤sidentschaftswahl in serbischer Teilrepublik in Bosnien

Wahlsieger Sinisa Karan (l.) und Milorad Dodik

Bei der vorgezogenen PrÃ¤sidentschaftswahl in der serbischen Teilrepublik von Bosnien und Herzegowina hat der Kandidat des abgesetzten bosnischen SerbenfÃ¼hrers Milorad Dodik nach AuszÃ¤hlung fast aller Stimmzettel gewonnen.

Bei der vorgezogenen PrÃ¤sidentschaftswahl in der serbischen Teilrepublik von Bosnien und Herzegowina hat der Kandidat des abgesetzten bosnischen SerbenfÃ¼hrers Milorad Dodik nach AuszÃ¤hlung fast aller Stimmzettel gewonnen. Der ehemalige Innenminister und Dodik-Vertraute Sinisa Karan von der Partei der UnabhÃ¤ngigen Sozialdemokraten (SNSD) komme nach dem Teilergebnis von fast 93 Prozent der Stimmen auf 50,9 Prozent, teilte die Wahlkommission am spÃ¤ten Sonntagabend mit. Sein Hauptkonkurrent Branko Blanusa erhielt demnach 47,8 Prozent.



Karan galt als klarer Favorit unter den sechs Kandidaten. Der zuvor weitgehend unbekannte Blanusa trat fÃ¼r die grÃ¶ÃŸte Oppositionspartei an. Die rund 1,2 Millionen Wahlberechtigten in der serbischen Republika Srpska konnten bis Sonntagabend um 18.00 Uhr ihre Stimmen abgeben. Laut Wahlkommission betrug die Wahlbeteiligung weniger als 36 Prozent.Â



"Die heutige Wahl wurde von unserem Kandidaten Sinisa Karan gewonnen. Das steht auÃŸer Frage", erklÃ¤rte der SNSD-Parteivorsitzende Dodik vor AnhÃ¤ngern in Banja Luka. "Sie wollten Dodik durch einen vollkommen unfairen politischen Prozess entfernen (...) und jetzt haben sie zwei Dodiks", fÃ¼gte er am spÃ¤ten Sonntagabend hinzu.



Der Nationalist Dodik war Anfang August von der Zentralen Wahlkommission nach fast zwei Jahrzehnten an der Macht seines Amtes als PrÃ¤sident der Republika Srpska enthoben worden. Vor seiner Absetzung wurde er verurteilt, weil er zwei Gesetze in Kraft gesetzt hatte, welche die Umsetzung von Entscheidungen des Hohen UN-ReprÃ¤sentanten fÃ¼r Bosnien und Herzegowina untersagten.Â



Auch wenn Dodik selbst bei der Wahl nicht antreten durfte, gilt er weiterhin als der eigentliche Strippenzieher hinter den Kulissen. Der 66-JÃ¤hrige strebt die Abspaltung der serbischen Teilrepublik von Bosnien und Herzegowina an.



Der Wahlsieger Karan wird allerdings nur knapp ein Jahr im Amt sein, da in Bosnien schon im Oktober 2026 landesweite Parlaments- und PrÃ¤sidentschaftswahlen anstehen.



Bosnien und Herzegowina ist seit dem Dayton-Abkommen geteilt in die Ã¼berwiegend von bosnischen Serben bewohnte Republika Srpska und die kroatisch-muslimische FÃ¶deration Bosnien und Herzegowina. Die beiden halbautonomen Landesteile sind durch eine schwache Zentralregierung miteinander verbunden. Knapp ein Drittel der 3,5 Millionen Einwohner lebt in der Republika Srpska, deren Gebiet fast die HÃ¤lfte des Balkanstaates ausmacht.