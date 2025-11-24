Wien plant "gefÃ¤ngnisÃ¤hnliche Aufenthalte" fÃ¼r Unter-14-JÃ¤hrige

GefÃ¤ngnis (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wien (dts Nachrichtenagentur) - Ã–sterreichs Innenminister Gerhard Karner (Ã–VP) rechnet damit, dass die Zahl der Drohnen Ã¼ber FlughÃ¤fen und anderen gefÃ¤hrdeten Einrichtungen in der EuropÃ¤ischen Union kÃ¼nftig noch deutlich steigen dÃ¼rfte.



"EuropÃ¤ische Sicherheitskreise gehen davon aus, dass die Bedrohung von kritischer Infrastruktur, wie FlughÃ¤fen, in den EU-LÃ¤ndern durch Drohnen nach dem Ende des Ukraine-Kriegs noch spÃ¼rbar zunehmen wird", sagte Karner der "Welt". Es sei zu erwarten, dass nach dem Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine kÃ¼nftig "zahlreiche gefÃ¤hrliche Waffen Ã¼ber dunkle KanÃ¤le, darunter natÃ¼rlich auch Drohnen, in die HÃ¤nde der organisierten KriminalitÃ¤t, aber auch von Kleinkriminellen, geraten werden", so der Minister.



Ã„hnliche Erfahrungen habe man auch nach dem Ende des sogenannten Jugoslawien-Kriegs in den 90er-Jahren gemacht. Karner: "HochgefÃ¤hrliche modernste Drohnentechnik, die sich in der Hand von skrupellosen Kriminellen befindet - das dÃ¼rfte die Staaten in Europa vor ganz neue Herausforderungen stellen. Wir brauchen darauf schnelle und europaweit koordinierte Antworten."



Karner kÃ¼ndigte auch an, dass die Dreier-Koalition aus der konservativen Ã–VP, Sozialdemokraten und den liberalen Neos infolge der steigenden JugendkriminalitÃ¤t im Land "auch gefÃ¤ngnisÃ¤hnliche Aufenthalte fÃ¼r Jugendliche unter 14 Jahren, die bereits mehrfach durch kriminelle AktivitÃ¤ten aufgefallen sind" plant.



Vorsichtig reagierte Karner auf die Aussage des deutschen Kanzlers Friedrich Merz (CDU), der von "Problemen mit dem Stadtbild" in Deutschland gesprochen hatte. "Das liegt im Auge des Betrachters der jeweiligen Stadt." Wichtig sei, der Gewalt im Ã¶ffentlichen Raum rechtzeitig zu begegnen durch konkrete MaÃŸnahmen vor Ort. "Wir haben, nicht zuletzt auf Wunsch der Kommunen, per Erlass die VideoÃ¼berwachung an potenziell von KriminalitÃ¤t betroffenen Orten erleichtert. Die Speicherdauer betrÃ¤gt 48 Stunden." Wichtig sei auch eine ausreichende Beleuchtung und eine Durchmischung der Wohnviertel, "sodass es erst gar nicht zur Ghettobildung kommt". Das sei vor allem auch eine stadtplanerische Aufgabe.



Kritisch Ã¤uÃŸerte sich der Minister zu einem Pfeiler der EU-Asylreform (GEAS), die bis Juni kommenden Jahres umgesetzt sein soll, dem sogenannten SolidaritÃ¤tsmechanismus. "Der SolidaritÃ¤tsmechanismus im neuen EU-Asylsystem ist im Grunde eine Fehlkonstruktion. Denn die LÃ¶sung fÃ¼r die Migrationskrise ist ganz bestimmt nicht Verteilung unter den EU-LÃ¤ndern, sondern es sind MaÃŸnahmen, die verhindern, dass Menschen aus Afrika Ã¼berhaupt nach Europa kommen." Das seien Asylverfahren in Staaten auÃŸerhalb Europas, RÃ¼ckkehrzentren und ein "robuster Schutz" der AuÃŸengrenzen, "notfalls auch mit Soldaten". Karner: "Die EU-BevÃ¶lkerung kann bei Migration das Wort â€šSolidaritÃ¤t` nicht mehr hÃ¶ren."



Laut dem SolidaritÃ¤tsmechanismus sollen Migranten aus stark betroffenen LÃ¤ndern an den EU-AuÃŸengrenzen, wie Italien oder Zypern, per Quote auf weniger ausgelastete Staaten umverteilt werden. "Eine Verteilung von Migranten kommt fÃ¼r uns nicht infrage", sagte der Innenminister und verwies darauf, dass Ã–sterreich bereits in der Vergangenheit viele Migranten aufgenommen habe.

