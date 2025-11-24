Rentenstreit: Schweitzer nennt Junge Union "abgehoben"

Alexander Schweitzer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD bleibt im Rentenstreit weiter hart und lehnt Forderungen junger Unions-Abgeordneter zu einem niedrigeren Rentenniveau ab.



"Die Rente ist nicht irgendein Charity-Projekt", sagte der rheinland-pfÃ¤lzische MinisterprÃ¤sident Alexander Schweitzer (SPD) dem "Stern". "Menschen, die Rente beziehen, haben sich diese AnsprÃ¼che durch ihre Arbeit erworben. Wenn das Rentenniveau abgesenkt wird und diese Menschen aus der Rente in die Sozialhilfe fallen, ist das fÃ¼r sie dramatisch und der Staat spart keinen Cent", sagte Schweitzer, der auch stellvertretender SPD-Vorsitzender ist.



Deswegen empfinde er es als "sehr abgehoben, wenn junge Berufspolitiker aus der Jungen Union, die noch nie in die Rentenkasse eingezahlt haben, so Ã¼ber Rentnerinnen und Rentner reden". Schweitzer sagte weiter, er stimme "dem Kanzler zu, wenn er sagt, es dÃ¼rfe beim Rentenniveau keinen Unterbietungswettkampf in der Union geben".



Schweitzer zeigte sich grundsÃ¤tzlich bereit zu Strukturreformen. "NatÃ¼rlich muss die Rente perspektivisch breiter aufgestellt werden, damit die Kosten nicht einseitig auf die Schultern der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von heute verteilt werden." In der SPD sehe man die Herausforderungen. Die Rentenkommission solle VorschlÃ¤ge fÃ¼r die Zukunft erarbeiten.



Allerdings lehnte Schweitzer eine Fokussierung auf die ErhÃ¶hung des Renteneintrittsalters ab. "Ich halte es fÃ¼r einseitig, in der aktuellen Rentendebatte nur darauf zu schauen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer lÃ¤nger arbeiten mÃ¼ssen." Deutschland gehÃ¶re schon jetzt zu den LÃ¤ndern mit dem hÃ¶chsten Renteneintrittsalter. Es gebe aber nicht nur Menschen, die im BÃ¼ro arbeiteten. "Wir brauchen auch eine LÃ¶sung fÃ¼r diejenigen, die im Blaumann, im Kittel oder einer Uniform arbeiten - viele davon, seit sie Teenager sind", sagte Schweitzer. Diese Leute kÃ¶nnten "ganz einfach nicht lÃ¤nger als bis 67 arbeiten".

