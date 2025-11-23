BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - EuropÃ¤ische Sender und Abgeordnete drÃ¤ngen EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen und AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas, gegen die geplanten Visa-BeschrÃ¤nkungen der US-Regierung fÃ¼r auslÃ¤ndische Journalisten vorzugehen.
In einem Brief, Ã¼ber den das "Handelsblatt" (Montagsausgabe) berichtet, fordert die EuropÃ¤ische Rundfunkunion (EBU) die Kommission auf, aktiv einzugreifen. Die US-Regierung will die GÃ¼ltigkeit von Journalistenvisa von bislang fÃ¼nf Jahren auf nur noch acht Monate verkÃ¼rzen. "Das ist ein Mittel, das wir sonst nur aus autoritÃ¤ren Staaten kennen", sagte Pascal Albrechtskirchinger, Leiter der ZDF-Vertretung in BrÃ¼ssel. Ziel der Neuregelung sei es, "die Berichterstattung durch auslÃ¤ndische Medien, die die Regierung nur schwer kontrollieren kann, zu erschweren".
In dem Schreiben im Namen von 43.000 Journalisten heiÃŸt es, die MÃ¶glichkeit unabhÃ¤ngiger Berichterstattung aus den USA sei unabdingbar, "damit die Welt weiterhin korrekt darÃ¼ber informiert bleibt, was in den USA geschieht".
In einem zweiten Schreiben fordern die Fraktionschefs von CDU/CSU, SPD, GrÃ¼nen und FDP im Europaparlament die KommissionsprÃ¤sidentin von der Leyen auf, sich klar gegen diese EinschrÃ¤nkung der Pressefreiheit in den USA auszusprechen. "Zu dieser Entwicklung zu schweigen, wÃ¼rde ein verheerendes Signal senden."
Eine Kommissionssprecherin wollte die Schreiben nicht kommentieren.
Politik
Forderung nach EU-Reaktion auf US-VisabeschrÃ¤nkungen fÃ¼r Medien
- dts - 23. November 2025, 22:24 Uhr
