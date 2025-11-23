Bundesliga: Union bringt knappen Sieg gegen St. Pauli Ã¼ber die Zeit

Sport

Bundesliga: Union bringt knappen Sieg gegen St. Pauli über die Zeit

  23. November 2025, 19:29 Uhr
Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Der 1. FC Union Berlin hat sich zum Abschluss des 11. Bundesliga-Spieltags gegen den FC St. Pauli mit 1:0 durchgesetzt.

Rani Khedira erzielte in der 44. Minute das entscheidende Tor fÃ¼r die GÃ¤ste. Nach einem weiten Einwurf landete der Ball Ã¼ber Umwege bei Khedira, der zunÃ¤chst an Mitspieler Ilic scheiterte, dann aber im zweiten Versuch erfolgreich war.

In der zweiten Halbzeit drÃ¤ngte St. Pauli auf den Ausgleich, blieb aber erfolglos. Ein Aluminiumtreffer von Pereira Lage in der 74. Minute war die beste Gelegenheit fÃ¼r die Gastgeber, doch der Ball prallte vom Pfosten zurÃ¼ck ins Spielfeld. Union Berlin verteidigte die knappe FÃ¼hrung bis zum Schlusspfiff und sicherte sich damit drei wichtige Punkte.

