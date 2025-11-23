Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Der 1. FC Union Berlin hat sich zum Abschluss des 11. Bundesliga-Spieltags gegen den FC St. Pauli mit 1:0 durchgesetzt.
Rani Khedira erzielte in der 44. Minute das entscheidende Tor fÃ¼r die GÃ¤ste. Nach einem weiten Einwurf landete der Ball Ã¼ber Umwege bei Khedira, der zunÃ¤chst an Mitspieler Ilic scheiterte, dann aber im zweiten Versuch erfolgreich war.
In der zweiten Halbzeit drÃ¤ngte St. Pauli auf den Ausgleich, blieb aber erfolglos. Ein Aluminiumtreffer von Pereira Lage in der 74. Minute war die beste Gelegenheit fÃ¼r die Gastgeber, doch der Ball prallte vom Pfosten zurÃ¼ck ins Spielfeld. Union Berlin verteidigte die knappe FÃ¼hrung bis zum Schlusspfiff und sicherte sich damit drei wichtige Punkte.
Sport
Bundesliga: Union bringt knappen Sieg gegen St. Pauli Ã¼ber die Zeit
- dts - 23. November 2025, 19:29 Uhr
.
Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Der 1. FC Union Berlin hat sich zum Abschluss des 11. Bundesliga-Spieltags gegen den FC St. Pauli mit 1:0 durchgesetzt.
Weitere Meldungen
Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Im ersten Sonntagsspiel des elften Bundesliga-Spieltags hat RB Leipzig 2:0 gegen Werder Bremen gewonnen. Nachdem die Bremer Defensive im erstenMehr
Kaiserslautern (dts Nachrichtenagentur) - Zum Abschluss des 13. Spieltags der 2. Bundesliga hat der 1. FC Kaiserslautern 4:1 gegen Holstein Kiel gewonnen. Die Partie begann mitMehr
Las Vegas (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Formel-1-Rennen in Las Vegas sind beide McLaren-Piloten nachtrÃ¤glich disqualifiziert worden. Grund sei jeweils ein zu hoherMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die deutschen Verbraucherzentralen sprechen sich fÃ¼r die EinfÃ¼hrung eines digitalen Euro aus - also eines elektronischen Pendants zumMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Jan van Aken fordert eine Deckelung von Dispozinsen. "Es ist unertrÃ¤glich, wie die Banken ihre Kunden bei den Dispozinsen abzocken",Mehr
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter hofft auf kulante Einreiseregelungen zur FuÃŸball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in denMehr