Las Vegas (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Formel-1-Rennen in Las Vegas sind beide McLaren-Piloten nachtrÃ¤glich disqualifiziert worden. Grund sei jeweils ein zu hoher VerschleiÃŸ der sogenannten Skid-Blocks unter den Autos, teilten die Rennkommissare mit.
Der WM-FÃ¼hrende Lando Norris verliert damit den zweiten Platz, sein Teamkollege Oscar Piastri den vierten Platz. Max Verstappen (Red Bull) ist damit vor den beiden Mercedes-Piloten George Russell und Kimi Antonelli der neue Rennsieger. Eine Disqualifikation bei entsprechenden RegelverstÃ¶ÃŸen ist nichts Neues. Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton war zuletzt beim Rennen in China 2025 aus dem gleichen Grund nachtrÃ¤glich disqualifiziert worden.
FÃ¼r den WM-Kampf kÃ¶nnte die Entscheidung massive Konsequenzen haben. Norris bleibt zwar mit 390 Punkten WM-Spitzenreiter, hat aber vor den beiden letzten Rennen der Saison nur jeweils 24 Punkte Vorsprung auf Verstappen und Piastri.
Sport
Formel 1: Beide McLaren in Las Vegas nachtrÃ¤glich disqualifiziert
- dts - 23. November 2025, 11:09 Uhr
