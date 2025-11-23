Wirtschaft

Anhaltende Kritik an Weimer wegen Gipfel und Interessenkonflikten

  • dts - 23. November 2025, 21:23 Uhr
Bild vergrößern: Anhaltende Kritik an Weimer wegen Gipfel und Interessenkonflikten
Wolfram Weimer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bund der Steuerzahler hat angesichts der VorwÃ¼rfe gegen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer vor negativen Folgen fÃ¼r den von der "Weimer Media Group" veranstalteten Ludwig-Erhard-Gipfel gewarnt.

"Eines darf keinesfalls passieren: Dass man jetzt den Austausch zwischen Politik und Wirtschaft, VerbÃ¤nden oder auch NGOs deswegen grundsÃ¤tzlich infrage stellt. Denn dieser Austausch ist und bleibt wichtig, um die Politik sozusagen zu erden", sagte VerbandsvizeprÃ¤sident Michael JÃ¤ger dem "Handelsblatt" (Montagsausgabe).

Der Gipfel sei "durch die Vielfalt der Redner immer hochinteressant" gewesen, sagte JÃ¤ger weiter. "Wir gehen davon aus, dass alles andere transparent gemacht wird." Zur UnterstÃ¼tzung des Ludwig-Erhard-Gipfels durch den Freistaat Bayern Ã¤uÃŸerte sich JÃ¤ger zurÃ¼ckhaltend. "Zur Sache kÃ¶nnen wir nicht viel sagen, da uns dazu zu wenig Fakten bekannt sind", sagte er.

Die gemeinnÃ¼tzige Organisation LobbyControl warf Kanzler Friedrich Merz (CDU) in der Causa Weimer VersÃ¤umnisse vor. "NatÃ¼rlich muss sich Bundeskanzler Merz mit der Frage befassen, ob es so geschickt war, ausgerechnet einen Medienunternehmer zum obersten Medienpolitiker in Deutschland zu machen", sagte Sprecher Timo Lange dem "Handelsblatt". "Dass sich hier immer wieder die Frage nach Interessenkonflikten stellen wÃ¼rde, war klar absehbar."

Die Bundesregierung habe argumentiert, Weimer habe die Verlagsgruppe "vollstÃ¤ndig" verlassen. Das Detail mit der weiter bestehenden stillen Beteiligung sei dabei verschwiegen worden, sagte Lange. "Falls man im Kanzleramt hoffte, damit alle Fragen nach Interessensverquickungen vom Tisch zu wischen, war das jedenfalls keine gute Strategie."

