Wirtschaft

SPD will Deutschland wieder zur "Apotheke der Welt" machen

  • dts - 23. November 2025, 16:58 Uhr
Bild vergrößern: SPD will Deutschland wieder zur Apotheke der Welt machen
Logo einer Apotheke (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD will wieder mehr Arzneimittelproduktion nach Deutschland zurÃ¼ckholen und damit LieferengpÃ¤sse verhindern helfen sowie ArbeitsplÃ¤tze schaffen. Das geht aus einem Beschluss des ParteiprÃ¤sidiums hervor, Ã¼ber den die Zeitungen der "Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft" berichten.

"Wir wollen wieder zu einer der Apotheken der Welt aufsteigen", sagte Alexander Schweitzer, MinisterprÃ¤sident des Landes Rheinland-Pfalz, den NBR-Zeitungen. Gesundheitswirtschaft und Medizinbranche seien ein wichtiger Jobmotor, "sie schaffen gute, tarifgebundene ArbeitsplÃ¤tze in Deutschland". Sie sicherten die Gesundheitsversorgung mit lebenswichtigen Medikamenten und Wirkstoffen. Patienten sollten sich auf eine lÃ¼ckenlose Versorgung verlassen kÃ¶nnen und von medizinischem Fortschritt und Innovationen profitieren.

Deutschland hatte lange Zeit, noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein, wegen seiner hervorgehobenen Stellung bei der Arzneimittelproduktion als "Apotheke der Welt" gegolten. Mittlerweile gibt es fÃ¼r viele gÃ¤ngige Medikamente eine groÃŸe AbhÃ¤ngigkeit von Wirkstoffherstellern in China und Asien. Das zustÃ¤ndige Bundesinstitut fÃ¼r Arzneimittel und Medizinprodukte listet aktuell 587 Medikamente auf, die nicht lieferbar sind.

Vor diesem Hintergrund heiÃŸt es von der SPD: "Bisher zÃ¤hlt beim Medikamenteneinkauf oft nur der Preis. Hier braucht es eine Weiterentwicklung. KÃ¼nftig sollen auch der Produktionsort in Europa, faire LÃ¶hne und Versorgungssicherheit eine zentrale Rolle spielen." FÃ¼r Hersteller soll es verlÃ¤ssliche Rahmenbedingungen geben, neben der Produktion auch fÃ¼r die Lagerhaltung.

