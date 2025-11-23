Nach ihrem betont versÃ¶hnlichen Treffen im WeiÃŸen Haus hat der kÃ¼nftige New Yorker BÃ¼rgermeister Zohran Mamdani bekrÃ¤ftigt, dass er US-PrÃ¤sident Donald Trump weiterhin als Faschisten sieht. "Das ist etwas, was ich in der Vergangenheit gesagt habe, und ich sage es heute", betonte Mamdani am Sonntag im TV-Sender NBC News. An dem GesprÃ¤ch mit dem PrÃ¤sidenten habe er geschÃ¤tzt, dass sie sich nicht gescheut hÃ¤tten, ihre Meinungsverschiedenheiten Â anzusprechen.
Mamdani nannte das Treffen mit dem PrÃ¤sidenten "produktiv, ein Treffen, das immer wieder auf die zentralen Themen unserer Kampagne zurÃ¼ckkam: die Kosten fÃ¼r Wohnen, fÃ¼r Kinderbetreuung, fÃ¼r Lebensmittel" und Weiteres.
Trump hatte dem Politiker vom linken FlÃ¼gel der Demokratischen Partei nach dem Treffen am Freitag seine UnterstÃ¼tzung in Aussicht gestellt. "Wir werden ihm helfen, den Traum aller wahr werden zu lassen: ein starkes und sehr sicheres New York zu bekommen." Er sei sich mit dem 34-JÃ¤hrigen in viel mehr Dingen einig, als er gedacht habe, sagte Trump. Er werde Mamdani dabei unterstÃ¼tzen, ein "groÃŸartiger BÃ¼rgermeister" zu werden.
Trump hatte Mamdani im Wahlkampf wiederholt als "Kommunisten" geschmÃ¤ht und ihm mit Abschiebung gedroht. Zudem wollte er New York im Fall von Mamdanis Wahl Bundesmittel entziehen. Mamdani verspricht eine Mietpreisbremse, kostenlose Busse und Kinderbetreuung. Finanzieren will er dies Ã¼ber hÃ¶here Steuern fÃ¼r Reiche und Unternehmen.Â
Mamdani hatte am 4. November mit deutlichem Vorsprung die BÃ¼rgermeisterwahl gewonnen. Er tritt am 1. Januar die Nachfolge von Stadtoberhaupt Eric Adams an. Der in Uganda geborene Mamdani ist der erste Muslim auf dem Posten.
Politik
New Yorker BÃ¼rgermeister Mamdani sieht Trump weiterhin als Faschisten
- AFP - 23. November 2025, 19:10 Uhr
Nach ihrem betont versÃ¶hnlichen Treffen im WeiÃŸen Haus hat der kÃ¼nftige New Yorker BÃ¼rgermeister Mamdani bekrÃ¤ftigt, dass er US-PrÃ¤sident Trump weiterhin als Faschisten sieht. 'Das ist etwas, was ich in der Vergangenheit gesagt habe, und ich sage es heute.'
Nach ihrem betont versÃ¶hnlichen Treffen im WeiÃŸen Haus hat der kÃ¼nftige New Yorker BÃ¼rgermeister Zohran Mamdani bekrÃ¤ftigt, dass er US-PrÃ¤sident Donald Trump weiterhin als Faschisten sieht. "Das ist etwas, was ich in der Vergangenheit gesagt habe, und ich sage es heute", betonte Mamdani am Sonntag im TV-Sender NBC News. An dem GesprÃ¤ch mit dem PrÃ¤sidenten habe er geschÃ¤tzt, dass sie sich nicht gescheut hÃ¤tten, ihre Meinungsverschiedenheiten Â anzusprechen.
Weitere Meldungen
Der frÃ¼here BundesprÃ¤sident Christian Wulff hat Bundeskanzler Friedrich Merz (beide CDU) fÃ¼r dessen "Stadtbild"-Ã„uÃŸerung kritisiert. Diese Aussage sei "absolut missglÃ¼ckt",Mehr
Die beiden Berliner SPD-Vorsitzenden treten zum Monatsende zurÃ¼ck. Nicola BÃ¶cker-Giannini und Martin Hikel informierten darÃ¼ber am Sonntag den geschÃ¤ftsfÃ¼hrendenMehr
Im koalitionsinternen Streit Ã¼ber die Rente zeichnet sich weiter keine LÃ¶sung ab. CSU-Chef Markus SÃ¶der forderte am Wochenende eine "schnelle LÃ¶sung", denn: "Der Ã¶ffentlicheMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die deutschen Verbraucherzentralen sprechen sich fÃ¼r die EinfÃ¼hrung eines digitalen Euro aus - also eines elektronischen Pendants zumMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Jan van Aken fordert eine Deckelung von Dispozinsen. "Es ist unertrÃ¤glich, wie die Banken ihre Kunden bei den Dispozinsen abzocken",Mehr
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter hofft auf kulante Einreiseregelungen zur FuÃŸball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in denMehr