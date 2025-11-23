New Yorker BÃ¼rgermeister Mamdani sieht Trump weiterhin als Faschisten

Politik

Nach ihrem betont versÃ¶hnlichen Treffen im WeiÃŸen Haus hat der kÃ¼nftige New Yorker BÃ¼rgermeister Zohran Mamdani bekrÃ¤ftigt, dass er US-PrÃ¤sident Donald Trump weiterhin als Faschisten sieht. "Das ist etwas, was ich in der Vergangenheit gesagt habe, und ich sage es heute", betonte Mamdani am Sonntag im TV-Sender NBC News. An dem GesprÃ¤ch mit dem PrÃ¤sidenten habe er geschÃ¤tzt, dass sie sich nicht gescheut hÃ¤tten, ihre Meinungsverschiedenheiten Â anzusprechen.

Mamdani nannte das Treffen mit dem PrÃ¤sidenten "produktiv, ein Treffen, das immer wieder auf die zentralen Themen unserer Kampagne zurÃ¼ckkam: die Kosten fÃ¼r Wohnen, fÃ¼r Kinderbetreuung, fÃ¼r Lebensmittel" und Weiteres.

Trump hatte dem Politiker vom linken FlÃ¼gel der Demokratischen Partei nach dem Treffen am Freitag seine UnterstÃ¼tzung in Aussicht gestellt. "Wir werden ihm helfen, den Traum aller wahr werden zu lassen: ein starkes und sehr sicheres New York zu bekommen." Er sei sich mit dem 34-JÃ¤hrigen in viel mehr Dingen einig, als er gedacht habe, sagte Trump. Er werde Mamdani dabei unterstÃ¼tzen, ein "groÃŸartiger BÃ¼rgermeister" zu werden.

Trump hatte Mamdani im Wahlkampf wiederholt als "Kommunisten" geschmÃ¤ht und ihm mit Abschiebung gedroht. Zudem wollte er New York im Fall von Mamdanis Wahl Bundesmittel entziehen. Mamdani verspricht eine Mietpreisbremse, kostenlose Busse und Kinderbetreuung. Finanzieren will er dies Ã¼ber hÃ¶here Steuern fÃ¼r Reiche und Unternehmen.Â 

Mamdani hatte am 4. November mit deutlichem Vorsprung die BÃ¼rgermeisterwahl gewonnen. Er tritt am 1. Januar die Nachfolge von Stadtoberhaupt Eric Adams an. Der in Uganda geborene Mamdani ist der erste Muslim auf dem Posten.

