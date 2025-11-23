Ex-PrÃ¤sident Wulff: Merz' "Stadtbild"-Ã„uÃŸerung ist absolut missglÃ¼ckt

AltbundesprÃ¤sident Wulff

Der frÃ¼here BundesprÃ¤sident Christian Wulff hat Bundeskanzler Friedrich Merz (beide CDU) fÃ¼r dessen "Stadtbild"-Ã„uÃŸerung kritisiert. Diese Aussage sei "absolut missglÃ¼ckt", sagte Wulff der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" laut Vorabmeldung vom Wochenende. "Es wÃ¤re hilfreich, wenn der Bundeskanzler das irgendwo sagen wÃ¼rde."



Da, wo es Probleme mit Migration gebe, mÃ¼ssten sie gelÃ¶st werden. "Aber einer Gruppe die Probleme zuzuschieben und den Eindruck zu erwecken, dann seien sie gelÃ¶st, halte ich fÃ¼r falsch und gefÃ¤hrlich." Wulff forderte eine Versachlichung der Debatte. Die Deutschen dÃ¼rften nicht zulassen, "dass Politiker sagen: Wir haben drei Probleme in Deutschland: Migration, Migration, Migration." So etwas gieÃŸe Ã–l ins Feuer.



Merz hatte mit seinen Ã„uÃŸerungen zu einer nach seiner Auffassung problematischen Auswirkung von Migration auf das "Stadtbild" kÃ¼rzlich eine lebhafte Debatte ausgelÃ¶st. Ihm wurden unter anderem Diskriminierung und Rassismus vorgeworfen. Mehr als 60 Frauen aus Kunst, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft forderten den Kanzler in einem offenen Brief auf, sich verstÃ¤rkt fÃ¼r die Sicherheit von Frauen einzusetzen und kritisierten dessen Ã„uÃŸerungen zu den sich unsicher fÃ¼hlenden "TÃ¶chtern".



"Wir dÃ¼rfen Menschen, die zu uns kommen, nicht immer als FÃ¤lle fÃ¼r KriminalitÃ¤t oder soziale Sicherungssysteme problematisieren", fuhr Wulff in der "NOZ" fort. "Wir mÃ¼ssen sie fÃ¼r unsere Vereine, fÃ¼r unsere Parteien, fÃ¼r unsere Verfassung, fÃ¼r unsere Wirtschaft, fÃ¼r unser Land gewinnen." Deutschlands Wirtschaft wÃ¼rde ohne Zuwanderung kollabieren.