Brennpunkte

Hisbollah-MilitÃ¤rchef im Libanon bei gezieltem israelischen Angriff getÃ¶tet

  • AFP - 23. November 2025, 20:03 Uhr
Bild vergrößern: Hisbollah-MilitÃ¤rchef im Libanon bei gezieltem israelischen Angriff getÃ¶tet
ZerstÃ¶rtes Haus in einem Vorort von Beirut
Bild: AFP

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben den MilitÃ¤rchef der Hisbollah in Beirut getÃ¶tet. Der 'Terrorist Haytham Ali Tabatabai' sei bei einem 'prÃ¤zisen Luftangriff' auf ein GebÃ¤ude im SÃ¼den der libanesischen Hauptstadt 'eliminiert' worden.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben den MilitÃ¤rchef der Hisbollah in Beirut getÃ¶tet. Der "Terrorist Haytham Ali Tabatabai" sei am Sonntag bei einem "prÃ¤zisen Luftangriff" auf ein GebÃ¤ude im SÃ¼den der libanesischen Hauptstadt "eliminiert" worden, erklÃ¤rte die Armee. Aus Hisbollah-Kreisen wurde sein Tod bestÃ¤tigt. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden bei dem Angriff insgesamt fÃ¼nf Menschen getÃ¶tet und 28 weitere verletzt.

Der Angriff habe dem MilitÃ¤rchef der pro-iranischen Schiitenmiliz gegolten, der fÃ¼r den Wiederaufbau und die Wiederbewaffnung der Organisation verantwortlich gewesen sei, teilte das BÃ¼ro von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu mit. Die USA hatten bereits 2016 Sanktionen gegen ihn verhÃ¤ngt und ein Kopfgeld von fÃ¼nf Millionen Dollar ausgesetzt.

Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten aus Beirut, dass durch den Angriff ein Loch in ein neunstÃ¶ckiges Wohnhaus gerissen wurde, aus dem Rauch kam. Die dritte und vierte Etage wurde zerstÃ¶rt, auf der StraÃŸe lagen TrÃ¼mmer.

"Wir bekÃ¤mpfen den Terrorismus weiterhin an allen Fronten", sagte Netanjahu bei einer Kabinettsitzung.Â "Dieses Wochenende hat die IDF (die israelische Armee) im Libanon angegriffen und wir werden weiterhin alles Notwendige tun", um zu verhindern, dass die Hisbollah ihre BedrohungskapazitÃ¤ten gegen Israel wieder aufbaue, sagte Netanjahu. "Das ist es auch, was wir im Gazastreifen tun." Seit Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen am 10. Oktober habe die islamistische PalÃ¤stinenserorganisation Hamas nicht aufgehÃ¶rt, dagegen zu verstoÃŸen, "und wir handeln entsprechend", betonte der MinisterprÃ¤sident.

Nach dem Ãœberfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 war auch der Konflikt zwischen Israel und der mit der Hamas verbÃ¼ndeten Hisbollah-Miliz im Libanon eskaliert. Seit einem Jahr gilt eine Waffenruhe. Beide Seiten werfen sich jedoch gegenseitig immer wieder VerstÃ¶ÃŸe gegen die Feuerpause vor. Zuletzt hatte Israel am 5. Juni den SÃ¼den Beiruts angegriffen.

Der libanesische PrÃ¤sident Joseph Aoun rief die internationale Gemeinschaft am Sonntag auf, "ernsthaft und mit Nachdruck einzugreifen, um die Angriffe auf den Libanon durch Israel zu beenden". Er betonte, dass der Libanon sich seinerseits an den Waffenstillstand halte.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Kiew: Neuer Entwurf von US-Plan enthÃ¤lt viele
    Kiew: Neuer Entwurf von US-Plan enthÃ¤lt viele "PrioritÃ¤ten" der Ukraine

    Ein neuer Entwurf des US-Plans zur Beendigung des Ukraine-Kriegs enthÃ¤lt nach Angaben eines ukrainischen UnterhÃ¤ndlers viele "wichtige PrioritÃ¤ten" seines Landes. "Die aktuelle

    Mehr
    "Null Dankbarkeit": Trump geht ukrainische FÃ¼hrung erneut scharf an

    US-PrÃ¤sident Donald Trump hat der Ukraine erneut mangelnde Dankbarkeit vorgeworfen. "Die ukrainische 'FÃ¼hrung' hat null Dankbarkeit fÃ¼r unsere BemÃ¼hungen gezeigt", schrieb

    Mehr
    Nach EntfÃ¼hrung von 300 Schulkindern in Nigeria: 50 SchÃ¼lern gelingt die Flucht
    Nach EntfÃ¼hrung von 300 Schulkindern in Nigeria: 50 SchÃ¼lern gelingt die Flucht

    Nach der Verschleppung von mehr als 300 SchÃ¼lerinnen und SchÃ¼lern aus einem katholischen Internat in Nigeria ist rund 50 Kindern die Flucht gelungen. "Wir haben gute Nachrichten

    Mehr
    Lufthansa will bei GepÃ¤cktransfer noch enger mit der Bahn kooperieren
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    Bundesliga: Union bringt knappen Sieg gegen St. Pauli Ã¼ber die Zeit
    Bundesliga: Union bringt knappen Sieg gegen St. Pauli Ã¼ber die Zeit
    New Yorker BÃ¼rgermeister Mamdani sieht Trump weiterhin als Faschisten
    New Yorker BÃ¼rgermeister Mamdani sieht Trump weiterhin als Faschisten
    1. Bundesliga: Leipzig gewinnt gegen Bremen
    1. Bundesliga: Leipzig gewinnt gegen Bremen
    SPD will Deutschland wieder zur
    SPD will Deutschland wieder zur "Apotheke der Welt" machen
    Ex-PrÃ¤sident Wulff: Merz'
    Ex-PrÃ¤sident Wulff: Merz' "Stadtbild"-Ã„uÃŸerung ist absolut missglÃ¼ckt
    Berliner SPD-Vorsitzende treten zurÃ¼ck
    Berliner SPD-Vorsitzende treten zurÃ¼ck

    Top Meldungen

    Verbraucherzentralen befÃ¼rworten digitalen Euro
    Verbraucherzentralen befÃ¼rworten digitalen Euro

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die deutschen Verbraucherzentralen sprechen sich fÃ¼r die EinfÃ¼hrung eines digitalen Euro aus - also eines elektronischen Pendants zum

    Mehr
    Linke fordert Dispozins-Deckel
    Linke fordert Dispozins-Deckel

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Jan van Aken fordert eine Deckelung von Dispozinsen. "Es ist unertrÃ¤glich, wie die Banken ihre Kunden bei den Dispozinsen abzocken",

    Mehr
    Lufthansa hofft auf kulante Einreiseregelung zur FuÃŸball-WM
    Lufthansa hofft auf kulante Einreiseregelung zur FuÃŸball-WM

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter hofft auf kulante Einreiseregelungen zur FuÃŸball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in den

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts