Hisbollah-MilitÃ¤rchef im Libanon bei gezieltem israelischen Angriff getÃ¶tet

ZerstÃ¶rtes Haus in einem Vorort von Beirut

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben den MilitÃ¤rchef der Hisbollah in Beirut getÃ¶tet. Der "Terrorist Haytham Ali Tabatabai" sei am Sonntag bei einem "prÃ¤zisen Luftangriff" auf ein GebÃ¤ude im SÃ¼den der libanesischen Hauptstadt "eliminiert" worden, erklÃ¤rte die Armee. Aus Hisbollah-Kreisen wurde sein Tod bestÃ¤tigt. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden bei dem Angriff insgesamt fÃ¼nf Menschen getÃ¶tet und 28 weitere verletzt.



Der Angriff habe dem MilitÃ¤rchef der pro-iranischen Schiitenmiliz gegolten, der fÃ¼r den Wiederaufbau und die Wiederbewaffnung der Organisation verantwortlich gewesen sei, teilte das BÃ¼ro von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu mit. Die USA hatten bereits 2016 Sanktionen gegen ihn verhÃ¤ngt und ein Kopfgeld von fÃ¼nf Millionen Dollar ausgesetzt.



Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten aus Beirut, dass durch den Angriff ein Loch in ein neunstÃ¶ckiges Wohnhaus gerissen wurde, aus dem Rauch kam. Die dritte und vierte Etage wurde zerstÃ¶rt, auf der StraÃŸe lagen TrÃ¼mmer.



"Wir bekÃ¤mpfen den Terrorismus weiterhin an allen Fronten", sagte Netanjahu bei einer Kabinettsitzung.Â "Dieses Wochenende hat die IDF (die israelische Armee) im Libanon angegriffen und wir werden weiterhin alles Notwendige tun", um zu verhindern, dass die Hisbollah ihre BedrohungskapazitÃ¤ten gegen Israel wieder aufbaue, sagte Netanjahu. "Das ist es auch, was wir im Gazastreifen tun." Seit Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen am 10. Oktober habe die islamistische PalÃ¤stinenserorganisation Hamas nicht aufgehÃ¶rt, dagegen zu verstoÃŸen, "und wir handeln entsprechend", betonte der MinisterprÃ¤sident.



Nach dem Ãœberfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 war auch der Konflikt zwischen Israel und der mit der Hamas verbÃ¼ndeten Hisbollah-Miliz im Libanon eskaliert. Seit einem Jahr gilt eine Waffenruhe. Beide Seiten werfen sich jedoch gegenseitig immer wieder VerstÃ¶ÃŸe gegen die Feuerpause vor. Zuletzt hatte Israel am 5. Juni den SÃ¼den Beiruts angegriffen.



Der libanesische PrÃ¤sident Joseph Aoun rief die internationale Gemeinschaft am Sonntag auf, "ernsthaft und mit Nachdruck einzugreifen, um die Angriffe auf den Libanon durch Israel zu beenden". Er betonte, dass der Libanon sich seinerseits an den Waffenstillstand halte.