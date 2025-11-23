"Null Dankbarkeit": Trump geht ukrainische FÃ¼hrung erneut scharf an

Donald Trump

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat der Ukraine erneut mangelnde Dankbarkeit vorgeworfen. "Die ukrainische 'FÃ¼hrung' hat null Dankbarkeit fÃ¼r unsere BemÃ¼hungen gezeigt", schrieb Trump am Sonntag in seinem Onlinedienst Truth Social. Der Krieg sei eine "menschliche Katastrophe". Den russischen Angriffskrieg verurteilte Trump nicht. Die USA hatten vor wenigen Tagen einen 28-Punkte-Plan fÃ¼r eine Beendigung des Krieges vorgelegt, der vor allem russische Forderungen enthÃ¤lt.



Zudem wetterte Trump in seiner Botschaft erneut gegen EuropÃ¤er, die "weiterhin Ã–l von Russland kaufen". Seinem VorgÃ¤nger Joe Biden warf er vor, nichts gegen den Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 getan und der Ukraine alle Waffen umsonst Ã¼berlassen zu haben.



Am Sonntagmorgen telefonierten der finnische PrÃ¤sident Alexander Stubb und die italienische MinisterprÃ¤sidentin Giorgia Meloni mit Trump. Dabei sei es um den 28-Punkte-Plan der USA gegangen und um Beratungen beim G20-Gipfel in SÃ¼dafrika, sagte Stubb in Johannesburg. Trump war dem Treffen in Johannesburg ferngeblieben. Stubb betonte, Ziel jeglicher Verhandlungen Ã¼ber ein Kriegsende mÃ¼sse es sein, "die ukrainische UnabhÃ¤ngigkeit, SouverÃ¤nitÃ¤t und territoriale IntegritÃ¤t zu verteidigen". Es sei noch "eine Menge Arbeit" zu tun. Derweil berieten Vertreter der USA, der Ukraine sowie Deutschlands, Frankreichs und GroÃŸbritannien in Genf Ã¼ber den US-Plan.



Es war nicht das erste Mal, dass Trump die Ukraine scharf anging. Gemeinsam mit seinem VizeprÃ¤sidenten JD Vance hatte er den ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj im Februar vor laufenden Kameras im Oval Office des WeiÃŸen Hauses abgekanzelt. Auch damals warfen sie ihmÂ mangelnden Respekt und Dankbarkeit fÃ¼r die US-MilitÃ¤rhilfen vor.