Kiew: Neuer Entwurf von US-Plan enthÃ¤lt viele "PrioritÃ¤ten" der Ukraine

  • AFP - 23. November 2025, 16:44 Uhr
Ein neuer Entwurf des US-Plans zur Beendigung des Ukraine-Kriegs enthÃ¤lt nach Angaben eines ukrainischen UnterhÃ¤ndlers viele 'wichtige PrioritÃ¤ten' seines Landes.

Ein neuer Entwurf des US-Plans zur Beendigung des Ukraine-Kriegs enthÃ¤lt nach Angaben eines ukrainischen UnterhÃ¤ndlers viele "wichtige PrioritÃ¤ten" seines Landes. "Die aktuelle Fassung des Dokuments, die sich zwar noch in der Endphase des Genehmigungsprozesses befindet, spiegelt bereits die meisten der wichtigsten PrioritÃ¤ten der Ukraine wider", erklÃ¤rte der Chef des ukrainischen Sicherheitsrats, Rustem Umerow. Er Ã¤uÃŸerte sich nach mehreren GesprÃ¤chsrunden in Genf, wo am Sonntag Vertreter der Ukraine, der USA und europÃ¤ischer Staaten Ã¼ber den von Washington vorgelegten Plan berieten.

Die USA hatten vor wenigen Tagen einen 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges in der Ukraine vorgelegt. Dieser kam Moskau in zentralen Forderungen weit entgegen undÂ Ã¼berschritt von Kiew seit langem formulierte rote Linien. So verlangte er von der Ukraine schmerzhafte ZugestÃ¤ndnisse wie die Abtretung groÃŸer Gebiete in der Ostukraine an Russland, eine Begrenzung der TruppenstÃ¤rke und den Verzicht auf einen Nato-Beitritt.

Sowohl die Ukraine als auch die europÃ¤ischen UnterstÃ¼tzer des Landes hatten vehement Nachbesserungen an dem US-Plan gefordert. Diese Forderungen waren Gegenstand der Beratungen in Genf.Â 

