Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Im ersten Sonntagsspiel des elften Bundesliga-Spieltags hat RB Leipzig 2:0 gegen Werder Bremen gewonnen.
Nachdem die Bremer Defensive im ersten Durchgang noch gut verteidigt und kaum Chancen zugelassen hatte, konnten die Hausherren nach dem Seitenwechsel zunehmend Druck aufbauen. Assan OuÃ©draogo erlÃ¶ste die Leipziger schlieÃŸlich in der 63. Minute mit einem Traumtor aus 20 Metern - der Ball schlug unhaltbar im linken oberen Eck ein. In der 80. Minute erhÃ¶hte Xaver Schlager dann nach einem EckstoÃŸ auf 2:0. Der Joker sicherte den Leipzigern damit den verdienten Sieg.
In der Tabelle bleiben die Sachsen Bayern-Verfolger Nummer 1 auf dem zweiten Platz, wÃ¤hrend Werder weiterhin auf dem achten Rang steht. FÃ¼r die Leipziger geht es am Freitag in MÃ¶nchengladbach weiter, Bremen ist am Tag darauf zu Hause gegen KÃ¶ln gefordert.
Sport
1. Bundesliga: Leipzig gewinnt gegen Bremen
- dts - 23. November 2025, 17:26 Uhr
.
