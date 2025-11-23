Sport

2. Bundesliga: Kaiserslautern schlÃ¤gt Kiel in Ãœberzahl deutlich

  • dts - 23. November 2025, 15:28 Uhr
Bild vergrößern: 2. Bundesliga: Kaiserslautern schlÃ¤gt Kiel in Ãœberzahl deutlich
David Zec (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Kaiserslautern (dts Nachrichtenagentur) - Zum Abschluss des 13. Spieltags der 2. Bundesliga hat der 1. FC Kaiserslautern 4:1 gegen Holstein Kiel gewonnen.

Die Partie begann mit einem schnellen FÃ¼hrungstreffer durch Naatan SkyttÃ¤, der in der 7. Minute das erste Tor erzielte. SkyttÃ¤ war auch im Anschluss in hervorragender Form und konnte in der 11. Minute direkt nachlegen. Die Kieler, die zunÃ¤chst groÃŸe Schwierigkeiten hatten, ins Spiel zu finden, kamen in der 28. Minute durch einen Elfmetertreffer von Alexander Bernhardsson auf 2:1 heran. Trotz des Anschlusstreffers blieben die Lauterer dominant und erhÃ¶hten in der 37. Minute durch Mika Haas auf 3:1. Kurz vor der Halbzeitpause gelang SkyttÃ¤ dann sein drittes Tor, was den Halbzeitstand von 4:1 besiegelte.

In der zweiten Halbzeit konnte Kiel trotz einiger Wechsel und BemÃ¼hungen nicht mehr entscheidend ins Spiel eingreifen. Nach einer Gelb-Roten Karte fÃ¼r David Zec in der 49. Minute mussten sich die GÃ¤ste zudem in Unterzahl behaupten, was die Aufgabe zusÃ¤tzlich erschwerte. Die Hausherren verteidigten ihre FÃ¼hrung in der Folge souverÃ¤n und lieÃŸen den Kielern kaum Raum zur Entfaltung.

In der Tabelle rÃ¼cken die Roten Teufel nach dem Sieg auf den sechsten Platz vor, wÃ¤hrend die StÃ¶rche auf den elften Rang abrutschen. FÃ¼r die Lauterer geht es am Samstag in Braunschweig weiter, Kiel ist zeitgleich gegen Hertha gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: 1. FC NÃ¼rnberg - Arminia Bielefeld 2:0, Karlsruher SC - SV 07 Elversberg 2:3.

