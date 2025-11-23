Medienberichte: Berliner SPD-Spitze tritt zurÃ¼ck

Die beiden Berliner SPD-Vorsitzenden treten Medienberichten zufolge zum Monatsende zurÃ¼ck. Nicola BÃ¶cker-Giannini und Martin Hikel informierten darÃ¼ber am Sonntag den Landesvorstand der Partei, wie die Zeitung "B.Z." und der Rundfunk-Berlin-Brandenburg (RBB) berichten. Der frisch gewÃ¤hlte Spitzenkandidat fÃ¼r die Abgeordnetenhauswahl, Steffen Krach, solle nun interimsmÃ¤ÃŸig auch neuer SPD-Landeschef werden.
BÃ¶cker-Giannini und Hikel ziehen den Berichten zufolge mit ihrem RÃ¼cktritt die Konsequenzen aus Widerstand in der Partei. Hikel, der BezirksbÃ¼rgermeister von Berlin-NeukÃ¶lln, hatte nach einem mÃ¤ÃŸigen Ergebnis bei der Wahl fÃ¼r seine erneute Nominierung bereits Anfang des Monats angekÃ¼ndigt, 2026 nicht mehr als BÃ¼rgermeisterkandidat anzutreten.
Medienberichte: Berliner SPD-Spitze tritt zurück
23. November 2025
