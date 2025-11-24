Slowenen sprechen sich in Referendum gegen Legalisierung von Sterbehilfe aus

Abstimmungslokal in Slowenien

Die Slowenen haben sich in einem Referendum laut Teilergebnissen gegen die Legalisierung von Sterbehilfe ausgesprochen. Demnach votierten rund 53 Prozent der WÃ¤hler gegen ein entsprechendes Gesetz, wÃ¤hrend 47 Prozent dafÃ¼r stimmten.

Die Slowenen haben sich am Sonntag in einem Referendum gegen die Legalisierung der Sterbehilfe ausgesprochen. Rund 53 Prozent der WÃ¤hlerinnen und WÃ¤hler stimmten gegen ein entsprechendes Gesetz, wÃ¤hrend sich 47 Prozent dafÃ¼r aussprachen, wie die Wahlkommission nach AuszÃ¤hlung fast aller Stimmen mitteilte. Das Parlament kann nun frÃ¼hestens in einem Jahr erneut Ã¼ber ein Gesetz zum Thema Sterbehilfe abstimmen.



Das Gesetz sah vor, todkranken Patienten bei klarem Verstand den begleiteten Suizid zu ermÃ¶glichen, wenn ihr Leiden unertrÃ¤glich ist und alle BehandlungsmÃ¶glichkeiten ausgeschÃ¶pft sind. Von der katholischen Kirche unterstÃ¼tzte Gegner der Sterbehilfe hatten gegen das Gesetz mobil gemacht und das Referendum durchgesetzt.Â



Der Leiter der NGO, die die Kampagne gegen das Gesetz organisiert hatte, Ales Primc, sagte nach der Abstimmung, "SolidaritÃ¤t und Gerechtigkeit" hÃ¤tten gesiegt. Bei einem vorherigen Referendum im vergangenen Jahr hatten sich noch 55 Prozent der WÃ¤hler fÃ¼r die Legalisierung der Sterbehilfe ausgesprochen.



Dem im Sommer vom Parlament verabschiedeten Gesetz zufolge sollten auch Patienten, die keine Aussicht auf Besserung ihres Zustands haben, Anspruch auf Sterbehilfe haben. FÃ¼r Patienten, die unter psychischen Krankheiten leiden, sollte dies nicht gelten.Â



Der slowenische Regierungschef Robert Golob hatte die BÃ¼rger aufgerufen, das Gesetz zu unterstÃ¼tzen, "sodass jeder von uns fÃ¼r sich selbst entscheiden kann wie und mit welcher WÃ¼rde wir unser Leben beenden".



Gegner des Gesetzes hatten der Regierung vorgeworfen, mit Hilfe des Gesetzes sollten alte und kranke Menschen "vergiftet" werden. Die katholische Kirche argumentierte, die Legalisierung der Sterbehilfe widerspreche "dem Evangelium, den Naturgesetzen und der MenschenwÃ¼rde".Â



Mehrere europÃ¤ische Staaten, darunter Ã–sterreich, Belgien, die Niederlande und die Schweiz, erlauben es unheilbar Kranken bereits, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen.