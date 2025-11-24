Wirtschaft

Politik und VerbÃ¤nde machen bei Sofortprogrammen Druck auf Bahn

  • dts - 24. November 2025
Bild vergrößern: Politik und VerbÃ¤nde machen bei Sofortprogrammen Druck auf Bahn
DB-Sicherheit (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Politik und VerbÃ¤nde machen Druck auf die Deutsche Bahn, die von Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) angekÃ¼ndigten Sofortprogramme fÃ¼r mehr Sicherheit und Sauberkeit an BahnhÃ¶fen und in ZÃ¼gen vorzulegen. Der Verkehrsexperte der Union, Christoph PloÃŸ (CDU), sagte der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe): "Das neue Management des DB-Konzerns muss schnell Ergebnisse liefern und die Sofortprogramme von Verkehrsminister Schnieder umsetzen."

Schnieder hatte bei der Vorstellung seiner Bahn-Agenda drei Programme angekÃ¼ndigt, von denen zwei gleich 2026 realisiert werden sollen. Wie die "Rheinische Post" unter Berufung auf Ministeriumskreise berichtet, hat die Bahn bisher nicht geliefert. GrÃ¼nen-Experte Matthias Gastel forderte den Konzern auf, ins Handeln zu kommen. "Ob ausfallende KÃ¼hlanlagen, nicht vorhandene Speisen oder kaputte Kaffeemaschine, bei all diesen Problemen stimmt die Wartung sowie die Logistik nicht", so Gastel.

Zugleich riefen mehrere VerbÃ¤nde Schnieder auf, mehr Geld fÃ¼r die Umsetzung der Programme bereitzustellen. Der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der "Allianz Pro Schiene", Dirk Flege, sagte: "Es ist entscheidend, dass der Bund als EigentÃ¼mer nun auch selbst tÃ¤tig wird und die Entwicklung auf der Schiene aktiv steuert." Auch der Vorsitzende des Verkehrsclubs Deutschland (VCD), Matthias Kurzeck, sagte, ohne zusÃ¤tzliche Mittel gehe es nicht.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Rentenstreit: Schweitzer nennt Junge Union
    Rentenstreit: Schweitzer nennt Junge Union "abgehoben"

    Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD bleibt im Rentenstreit weiter hart und lehnt Forderungen junger Unions-Abgeordneter zu einem niedrigeren Rentenniveau ab. "Die Rente ist

    Mehr
    Studie: SondervermÃ¶gen reicht nicht fÃ¼r zukunftsfÃ¤hige Infrastruktur
    Studie: SondervermÃ¶gen reicht nicht fÃ¼r zukunftsfÃ¤hige Infrastruktur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung muss laut einer Studie in den kommenden Jahren neue Finanzierungsquellen in erheblichem Umfang erschlieÃŸen, wenn sie das

    Mehr
    Anhaltende Kritik an Weimer wegen Gipfel und Interessenkonflikten
    Anhaltende Kritik an Weimer wegen Gipfel und Interessenkonflikten

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bund der Steuerzahler hat angesichts der VorwÃ¼rfe gegen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer vor negativen Folgen fÃ¼r den von der "Weimer

    Mehr
    Lufthansa will bei GepÃ¤cktransfer noch enger mit der Bahn kooperieren
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    Forderung nach EU-Reaktion auf US-VisabeschrÃ¤nkungen fÃ¼r Medien
    Forderung nach EU-Reaktion auf US-VisabeschrÃ¤nkungen fÃ¼r Medien
    "Sehr optimistisch": Rubio hÃ¤lt baldige Einigung bei Ukraine-GesprÃ¤chen in Genf fÃ¼r mÃ¶glich
    Hisbollah-MilitÃ¤rchef im Libanon bei gezieltem israelischen Angriff getÃ¶tet
    Hisbollah-MilitÃ¤rchef im Libanon bei gezieltem israelischen Angriff getÃ¶tet
    Bundesliga: Union bringt knappen Sieg gegen St. Pauli Ã¼ber die Zeit
    Bundesliga: Union bringt knappen Sieg gegen St. Pauli Ã¼ber die Zeit
    New Yorker BÃ¼rgermeister Mamdani sieht Trump weiterhin als Faschisten
    New Yorker BÃ¼rgermeister Mamdani sieht Trump weiterhin als Faschisten
    1. Bundesliga: Leipzig gewinnt gegen Bremen
    1. Bundesliga: Leipzig gewinnt gegen Bremen

    Top Meldungen

    SPD will Deutschland wieder zur
    SPD will Deutschland wieder zur "Apotheke der Welt" machen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD will wieder mehr Arzneimittelproduktion nach Deutschland zurÃ¼ckholen und damit LieferengpÃ¤sse verhindern helfen sowie ArbeitsplÃ¤tze

    Mehr
    Verbraucherzentralen befÃ¼rworten digitalen Euro
    Verbraucherzentralen befÃ¼rworten digitalen Euro

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die deutschen Verbraucherzentralen sprechen sich fÃ¼r die EinfÃ¼hrung eines digitalen Euro aus - also eines elektronischen Pendants zum

    Mehr
    Linke fordert Dispozins-Deckel
    Linke fordert Dispozins-Deckel

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Jan van Aken fordert eine Deckelung von Dispozinsen. "Es ist unertrÃ¤glich, wie die Banken ihre Kunden bei den Dispozinsen abzocken",

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts