Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Politik und VerbÃ¤nde machen Druck auf die Deutsche Bahn, die von Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) angekÃ¼ndigten Sofortprogramme fÃ¼r mehr Sicherheit und Sauberkeit an BahnhÃ¶fen und in ZÃ¼gen vorzulegen. Der Verkehrsexperte der Union, Christoph PloÃŸ (CDU), sagte der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe): "Das neue Management des DB-Konzerns muss schnell Ergebnisse liefern und die Sofortprogramme von Verkehrsminister Schnieder umsetzen."
Schnieder hatte bei der Vorstellung seiner Bahn-Agenda drei Programme angekÃ¼ndigt, von denen zwei gleich 2026 realisiert werden sollen. Wie die "Rheinische Post" unter Berufung auf Ministeriumskreise berichtet, hat die Bahn bisher nicht geliefert. GrÃ¼nen-Experte Matthias Gastel forderte den Konzern auf, ins Handeln zu kommen. "Ob ausfallende KÃ¼hlanlagen, nicht vorhandene Speisen oder kaputte Kaffeemaschine, bei all diesen Problemen stimmt die Wartung sowie die Logistik nicht", so Gastel.
Zugleich riefen mehrere VerbÃ¤nde Schnieder auf, mehr Geld fÃ¼r die Umsetzung der Programme bereitzustellen. Der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der "Allianz Pro Schiene", Dirk Flege, sagte: "Es ist entscheidend, dass der Bund als EigentÃ¼mer nun auch selbst tÃ¤tig wird und die Entwicklung auf der Schiene aktiv steuert." Auch der Vorsitzende des Verkehrsclubs Deutschland (VCD), Matthias Kurzeck, sagte, ohne zusÃ¤tzliche Mittel gehe es nicht.
Wirtschaft
Politik und VerbÃ¤nde machen bei Sofortprogrammen Druck auf Bahn
- dts - 24. November 2025
