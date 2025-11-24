Umstrittene GHF-Stiftung beendet Hilfsmission im Gazastreifen

Mann mit GHF-Hilfspaket im Gazastreifen

Eineinhalb Monate nach Inkrafttreten des Waffenstillstands im Gazastreifen hat die umstrittene GHF-Stiftung ihre Hilfsmission in dem PalÃ¤stinensergebiet beendet. Es seien 'mehr als 187 Millionen kostenlose Mahlzeiten' verteilt worden.

Eineinhalb Monate nach Inkrafttreten des Waffenstillstands im Gazastreifen hat die umstrittene GHF-Stiftung ihre Hilfsmission in dem PalÃ¤stinensergebiet beendet. WÃ¤hrend des Einsatzes seien "mehr als 187 Millionen kostenlose Mahlzeiten direkt an Zivilisten im Gazastreifen verteilt" worden, erklÃ¤rte die von den USA und Israel unterstÃ¼tzte Organisation am Montag. Ihr Einsatz im Gazastreifen war unter anderem von den Vereinten Nationen kritisiert worden.



Die "humanitÃ¤re Rekordmission" im Gazastreifen sei "erfolgreich beendet" worden, erklÃ¤rte die GHF. Sie hatte nach der Blockade des PalÃ¤stinensergebietes durch Israel ab Mai die zuvor zustÃ¤ndigen UN-Organisationen als Hauptverteiler von HilfsgÃ¼tern im Gazastreifen abgelÃ¶st. Die Verteilung der Lebensmittel wurde immer wieder von Gewalt Ã¼berschattet, bei der nach UN-Angaben mehr als tausend Menschen in der NÃ¤he von GHF-Verteilzentren getÃ¶tet wurden. Die Nichtregierungsorganisation wies ebenso wie Israel die Verantwortung dafÃ¼r zurÃ¼ck.



Die radikalislamische Hamas und verbÃ¼ndete islamistische Gruppierungen hatten am 7. Oktober 2023 Israel Ã¼berfallen. Bei dem GroÃŸangriff wurden nach israelischen Angaben mehr als 1200 Menschen getÃ¶tet, etwa 250 Geiseln wurden in den Gazastreifen verschleppt. Der Angriff lÃ¶ste den Krieg im Gazastreifen aus, bei dem Israel massiv militÃ¤risch vorging und bei dem laut Hamas-Angaben mehr als 69.000 Menschen getÃ¶tet wurden. Seit dem 10. Oktober gilt eine Waffenruhe.Â