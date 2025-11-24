Politik

Warschau bestellt nach Ã„uÃŸerungen von Holocaust-GedenkstÃ¤tte israelischen Botschafter ein

  • AFP - 24. November 2025, 18:44 Uhr
Bild vergrößern: Warschau bestellt nach Ã„uÃŸerungen von Holocaust-GedenkstÃ¤tte israelischen Botschafter ein
Polens AuÃŸenminister Radoslaw Sikorski
Bild: AFP

Nach einem Online-Beitrag der israelischen Holocaust-GedenkstÃ¤tte Yad Vashem Ã¼ber das von den Nazis angeordnete Tragen des Judensterns in Polen hat Warschau den israelischen Botschafter in dem Land einbestellt.

Nach einem Online-Beitrag der israelischen Holocaust-GedenkstÃ¤tte Yad Vashem Ã¼ber das von den Nazis angeordnete Tragen des Judensterns in Polen wÃ¤hrend des Zweiten Weltkriegs hat der polnische AuÃŸenminister Radoslaw Sikorski den israelischen Botschafter in dem Land einbestellt.Â "Der trÃ¼gerische Beitrag ist nicht geÃ¤ndert worden", erklÃ¤rte Sikorski am Montag im Onlinedienst X. Er habe daher beschlossen, den Botschafter einzubestellen.

Am Sonntag hatte Yad Vashem bei X erklÃ¤rt, Polen sei das erste Land gewesen, "in dem Juden gezwungen wurden, ein Abzeichen zur Unterscheidung zu tragen, um sie von dem Rest der BevÃ¶lkerung zu isolieren". Anlass war der Jahrestag der antisemitischen Verordnung von 1939 zum Tragen des Judensterns. Die Jerusalemer GedenkstÃ¤tte erwÃ¤hnte dabei jedoch nicht, dass das Land zu dem Zeitpunkt bereits von Nazi-Deutschland besetzt war.

In Polen lÃ¶sten die Ã„uÃŸerungen EmpÃ¶rung aus.Â Polens Regierungschef Donald Tusk warf der GedenkstÃ¤tte vor, der Beitrag sei "vielleicht kein Versehen, sondern Absicht" gewesen. Der Sprecher des polnischen AuÃŸenministeriums, Maciej Wewior, mutmaÃŸte ebenfalls Ã¼ber eine bewusste Handlung, angesichts der Tatsache, dass "Yad Vashem plant, bald eine Zweigstelle in Deutschland zu erÃ¶ffnen". Er hoffe, dass diese "falsche und historisch ungenaue Information" nichts damit zu tun habe, fÃ¼gte er hinzu.

Yad Vashems Leiter Dani Dayan wies die VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck. "Polen war tatsÃ¤chlich von Deutschland besetzt", erklÃ¤rte er bei X. Dies spiegele sich "eindeutig in unserem Material wider". "Jedwede andere Interpretation missdeutet unsere Verpflichtung zur Genauigkeit", fÃ¼gte er hinzu. In dem Beitrag der GedenkstÃ¤tte hieÃŸ es, das weiÃŸe Armband mit einem blauen Davidstern darauf, den alle Juden im Alter von mehr als zehn Jahren in Polen tragen mussten, sei am 23. November 1939 vom Gouverneur des Generalgouvernements, Hans Frank, eingefÃ¼hrt worden.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Umstrittene GHF-Stiftung beendet Hilfsmission im Gazastreifen
    Umstrittene GHF-Stiftung beendet Hilfsmission im Gazastreifen

    Eineinhalb Monate nach Inkrafttreten des Waffenstillstands im Gazastreifen hat die umstrittene GHF-Stiftung ihre Hilfsmission in dem PalÃ¤stinensergebiet beendet. WÃ¤hrend des

    Mehr
    Erste WirtschaftsverbÃ¤nde Ã¼berdenken
    Erste WirtschaftsverbÃ¤nde Ã¼berdenken "Brandmauer"-Strategie gegenÃ¼ber der AfD

    Erste WirtschaftsverbÃ¤nde in Deutschland Ã¼berdenken ihren Umgang mit der AfD. Der Verband der Familienunternehmer bestÃ¤tigte am Montag, er habe seine bisherige

    Mehr
    Linke hat sich bei Abstimmung zum Rentenpaket noch nicht festgelegt
    Linke hat sich bei Abstimmung zum Rentenpaket noch nicht festgelegt

    Die Linke hat sich noch nicht entschieden, wie sie sich bei der Abstimmung im Bundestag zum Rentenpaket der schwarz-roten Regierung verhÃ¤lt. Dazu werde am Nachmittag die Fraktion

    Mehr
    Rainer Dulger als ArbeitgeberprÃ¤sident wiedergewÃ¤hlt
    Rainer Dulger als ArbeitgeberprÃ¤sident wiedergewÃ¤hlt
    USA fordern Ã„nderung der EU-Digitalregeln im Gegenzug fÃ¼r niedrigere StahlzÃ¶lle
    USA fordern Ã„nderung der EU-Digitalregeln im Gegenzug fÃ¼r niedrigere StahlzÃ¶lle
    Autozulieferer Continental will Stellen in seiner Contitech-Sparte streichen
    Autozulieferer Continental will Stellen in seiner Contitech-Sparte streichen
    Black Friday: Verbraucher planen mehr Ausgaben
    Black Friday: Verbraucher planen mehr Ausgaben
    TÃ¶dlicher Raserunfall: Drei Jahre Haft in neuem Prozess gegen 26-JÃ¤hrigen in Landau
    TÃ¶dlicher Raserunfall: Drei Jahre Haft in neuem Prozess gegen 26-JÃ¤hrigen in Landau
    Bei israelischem Angriff getÃ¶teter Hisbollah-MilitÃ¤rchef in Beirut beigesetzt
    Bei israelischem Angriff getÃ¶teter Hisbollah-MilitÃ¤rchef in Beirut beigesetzt
    Eine Million Euro: Stadtmitarbeiter in Bayern soll MÃ¼nzen aus Parkautomaten gestohlen haben
    Eine Million Euro: Stadtmitarbeiter in Bayern soll MÃ¼nzen aus Parkautomaten gestohlen haben
    63-JÃ¤hrige in SchwÃ¤bisch GmÃ¼nd offenbar von 15 Jahre jÃ¼ngerem Partner getÃ¶tet
    63-JÃ¤hrige in SchwÃ¤bisch GmÃ¼nd offenbar von 15 Jahre jÃ¼ngerem Partner getÃ¶tet
    38-JÃ¤hrige in Hotelzimmer in Bayern getÃ¶tet - TatverdÃ¤chtiger festgenommen
    38-JÃ¤hrige in Hotelzimmer in Bayern getÃ¶tet - TatverdÃ¤chtiger festgenommen
    EU und Afrikanische Union beraten Ã¼ber Handel, Migration und Rohstoffe
    EU und Afrikanische Union beraten Ã¼ber Handel, Migration und Rohstoffe

    Top Meldungen

    Mercedes-Chef vor zweitem Jahr als oberster Autolobbyist
    Mercedes-Chef vor zweitem Jahr als oberster Autolobbyist

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Mercedes-Benz-Chef Ola KÃ¤llenius steht vor einer zweiten Amtszeit als PrÃ¤sident des europÃ¤ischen Auto-Lobbyverbands Acea. Das berichtet das

    Mehr
    Umfrage: Deutsche wollen mehr am
    Umfrage: Deutsche wollen mehr am "Black Friday" ausgeben

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum sogenannten "Black Friday" gehen Millionen Menschen in Deutschland auf SchnÃ¤ppchenjagd. Wie eine am Montag verÃ¶ffentlichte Umfrage des

    Mehr
    Stimmung in den Unternehmen verschlechtert sich wieder leicht
    Stimmung in den Unternehmen verschlechtert sich wieder leicht

    Die Stimmung in den Unternehmen in Deutschland hat sich im November wieder leicht verschlechtert. Angesichts von pessimistischeren Erwartungen fÃ¼r die kommenden Monate sank der

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts