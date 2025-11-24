Warschau bestellt nach Ã„uÃŸerungen von Holocaust-GedenkstÃ¤tte israelischen Botschafter ein

Polens AuÃŸenminister Radoslaw Sikorski

Nach einem Online-Beitrag der israelischen Holocaust-GedenkstÃ¤tte Yad Vashem Ã¼ber das von den Nazis angeordnete Tragen des Judensterns in Polen hat Warschau den israelischen Botschafter in dem Land einbestellt.

Nach einem Online-Beitrag der israelischen Holocaust-GedenkstÃ¤tte Yad Vashem Ã¼ber das von den Nazis angeordnete Tragen des Judensterns in Polen wÃ¤hrend des Zweiten Weltkriegs hat der polnische AuÃŸenminister Radoslaw Sikorski den israelischen Botschafter in dem Land einbestellt.Â "Der trÃ¼gerische Beitrag ist nicht geÃ¤ndert worden", erklÃ¤rte Sikorski am Montag im Onlinedienst X. Er habe daher beschlossen, den Botschafter einzubestellen.



Am Sonntag hatte Yad Vashem bei X erklÃ¤rt, Polen sei das erste Land gewesen, "in dem Juden gezwungen wurden, ein Abzeichen zur Unterscheidung zu tragen, um sie von dem Rest der BevÃ¶lkerung zu isolieren". Anlass war der Jahrestag der antisemitischen Verordnung von 1939 zum Tragen des Judensterns. Die Jerusalemer GedenkstÃ¤tte erwÃ¤hnte dabei jedoch nicht, dass das Land zu dem Zeitpunkt bereits von Nazi-Deutschland besetzt war.



In Polen lÃ¶sten die Ã„uÃŸerungen EmpÃ¶rung aus.Â Polens Regierungschef Donald Tusk warf der GedenkstÃ¤tte vor, der Beitrag sei "vielleicht kein Versehen, sondern Absicht" gewesen. Der Sprecher des polnischen AuÃŸenministeriums, Maciej Wewior, mutmaÃŸte ebenfalls Ã¼ber eine bewusste Handlung, angesichts der Tatsache, dass "Yad Vashem plant, bald eine Zweigstelle in Deutschland zu erÃ¶ffnen". Er hoffe, dass diese "falsche und historisch ungenaue Information" nichts damit zu tun habe, fÃ¼gte er hinzu.



Yad Vashems Leiter Dani Dayan wies die VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck. "Polen war tatsÃ¤chlich von Deutschland besetzt", erklÃ¤rte er bei X. Dies spiegele sich "eindeutig in unserem Material wider". "Jedwede andere Interpretation missdeutet unsere Verpflichtung zur Genauigkeit", fÃ¼gte er hinzu. In dem Beitrag der GedenkstÃ¤tte hieÃŸ es, das weiÃŸe Armband mit einem blauen Davidstern darauf, den alle Juden im Alter von mehr als zehn Jahren in Polen tragen mussten, sei am 23. November 1939 vom Gouverneur des Generalgouvernements, Hans Frank, eingefÃ¼hrt worden.