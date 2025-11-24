Trump telefoniert mit Xi und preist "extrem solide" Beziehungen zu China

Xi und Trump

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat am Montag mit Chinas Staatschef Xi Jinping telefoniert und anschlieÃŸend das VerhÃ¤ltnis zu Peking gepriesen. Die Beziehungen zwischen beiden LÃ¤ndern seien "extrem solide", schrieb Trump in seinem Online-Netzwerk Truth Social. Er bestÃ¤tigte zugleich, dass er im April in die Volksrepublik reisen wolle und danach ein Gegenbesuch von Xi in den USA geplant sei.



Zu der umstrittenen Taiwan-Frage Ã¤uÃŸerte sich Trump in seinem Beitrag nicht - obwohl Xi das Thema laut chinesischen Staatsmedien in dem Telefonat ansprach. Xi habe unterstrichen, dass "Taiwans RÃ¼ckkehr zu China ein wichtiger Teil der internationalen Nachkriegsordnung" sei, berichtete die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua.Â



Xi sagte den Angaben zufolge zudem, dass Peking und Washington "die Dynamik" in ihren Beziehungen nach dem Gipfeltreffen in SÃ¼dkorea "aufrecht erhalten" sollten. Das Treffen zwischen ihm und Trump im vergangenen Monat habe "dazu beigetragen, den Kurs zu kalibrieren und dem stetigen VorwÃ¤rtskommen des riesigen Schiffes der chinesisch-amerikanischen Beziehungen neuen Schwung zu verleihen".Â



Seit dem Treffen seien die Beziehungen zwischen China und den USA "stabil geblieben", sagte Xi den Angaben zufolge. Die bilateralen Beziehungen hÃ¤tten sich "weiter verbessert, was von beiden LÃ¤ndern und der internationalen Gemeinschaft allgemein begrÃ¼ÃŸt worden" sei.Â



Trump und Xi hatten sich im Oktober am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in SÃ¼dkorea getroffen. Dabei tauschten sie sich Ã¼ber ein breites Spektrum an Konfliktthemen aus, beim Thema Handel erzielten sie teils auch Einigungen. Die brisante Taiwan-Frage kam nach Trumps Angaben dabei nicht zur Sprache.Â



China betrachtet Taiwan als abtrÃ¼nnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereint werden soll - notfalls mit militÃ¤rischer Gewalt.Â Die USA erkennen Taiwan zwar diplomatisch nicht an, sind jedoch dessen grÃ¶ÃŸter Waffenlieferant.Â