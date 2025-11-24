Anklagen gegen Trump-Kritiker Comey und James abgewiesen

Alexandria (dts Nachrichtenagentur) - Ein Bundesrichter hat die Anklagen gegen den ehemaligen FBI-Direktor James Comey und die New Yorker GeneralstaatsanwÃ¤ltin Letitia James aufgehoben. Er sah die Ernennung des interimistischen US-Staatsanwalts Lindsey Halligan in Alexandria, Virginia, als ungÃ¼ltig an.
Der Richter Cameron McGowan Currie erklÃ¤rte, dass die Ernennung von Halligan durch den damaligen PrÃ¤sidenten Trump nicht rechtmÃ¤ÃŸig war. Alle von Halligan initiierten MaÃŸnahmen, einschlieÃŸlich der Anklagen gegen Comey und James, seien daher unrechtmÃ¤ÃŸig und wÃ¼rden aufgehoben. Die FÃ¤lle wurden ohne Vorurteil abgewiesen, was bedeutet, dass die Anklagen in der Zukunft erneut erhoben werden kÃ¶nnten.
Die Verteidigung argumentierte, dass die 120-Tage-Frist, innerhalb derer ein interimistischer US-Staatsanwalt ohne BestÃ¤tigung durch den Senat oder die Zustimmung der Bezirksrichter tÃ¤tig sein darf, bereits abgelaufen war, als Halligan die Position Ã¼bernahm. Currie sagte, dass eine unrechtmÃ¤ÃŸige Ernennung die Handlungen von Halligan, einschlieÃŸlich der Anklagen, ungÃ¼ltig mache. Die StaatsanwÃ¤lte unter Halligan argumentierten, dass der Generalstaatsanwalt die Befugnis habe, qualifizierte Personen zu ernennen, und dass die 120-Tage-Frist als Kontrollmechanismus diene.
