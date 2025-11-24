US-Richterin weist Klagen gegen Ex-FBI-Chef und New Yorker GeneralstaatsanwÃ¤ltin ab

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat bei seinem Vorgehen gegen Gegner eine juristische Niederlage erlitten: Eine Bundesrichterin wies die von Trump veranlassten Strafverfahren gegen den frÃ¼heren FBI-Chef James Comey und die New Yorker GeneralstaatsanwÃ¤ltin Letitia James am Montag ab.Â Zur BegrÃ¼ndung hieÃŸ es, das Justizministerium habe die zustÃ¤ndige StaatsanwÃ¤ltin, die frÃ¼here Trump-AnwÃ¤ltin Lindsey Halligan, unrechtmÃ¤ÃŸig ernannt.Â
Der frÃ¼here FBI-Chef Comey hatte 2017 zur Einmischung Russlands in Trumps ersten PrÃ¤sidentschaftswahlkampf ermittelt und war daraufhin von dem Republikaner entlassen worden. Die New Yorker GeneralstaatsanwÃ¤ltin James steht hinter einem Betrugsverfahren gegen Trump wegen aufgeblÃ¤hter VermÃ¶genswerte. Die Anklage warf Comey unter anderem Falschaussage vor dem Kongress vor und James Bankbetrug. Beide wiesen die VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck.
US-PrÃ¤sident Trump hat bei seinem Vorgehen gegen Gegner eine juristische Niederlage erlitten: Eine Bundesrichterin wies die von Trump veranlassten Strafverfahren gegen den frÃ¼heren FBI-Chef James Comey und die New Yorker GeneralstaatsanwÃ¤ltin Letitia James ab.
