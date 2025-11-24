Trump will im April nach China reisen

Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump will im April China besuchen. Chinas PrÃ¤sident Xi Jinping habe ihn dazu eingeladen, teilte Trump am Montag nach einem Telefonat mit Xi mit.



Im Gegenzug lud Trump Xi zu einem Staatsbesuch in die USA spÃ¤ter im kommenden Jahr ein. Beide Staatschefs seien sich einig, dass hÃ¤ufige Kommunikation wichtig sei, und er freue sich darauf, dies umzusetzen, so der US-PrÃ¤sident weiter.



In dem Telefonat habe man Ã¼ber verschiedene Themen wie den Ukrainekrieg, Fentanyl und landwirtschaftliche Produkte gesprochen. Das GesprÃ¤ch diente den Angaben zufolge als Nachbereitung des Treffens in SÃ¼dkorea vor drei Wochen. Seitdem habe es auf beiden Seiten "bedeutende Fortschritte" bei der Einhaltung der Vereinbarungen gegeben. Trump sagte, dass die Beziehungen zu China "extrem stark" seien.

