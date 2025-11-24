Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump will im April China besuchen. Chinas PrÃ¤sident Xi Jinping habe ihn dazu eingeladen, teilte Trump am Montag nach einem Telefonat mit Xi mit.
Im Gegenzug lud Trump Xi zu einem Staatsbesuch in die USA spÃ¤ter im kommenden Jahr ein. Beide Staatschefs seien sich einig, dass hÃ¤ufige Kommunikation wichtig sei, und er freue sich darauf, dies umzusetzen, so der US-PrÃ¤sident weiter.
In dem Telefonat habe man Ã¼ber verschiedene Themen wie den Ukrainekrieg, Fentanyl und landwirtschaftliche Produkte gesprochen. Das GesprÃ¤ch diente den Angaben zufolge als Nachbereitung des Treffens in SÃ¼dkorea vor drei Wochen. Seitdem habe es auf beiden Seiten "bedeutende Fortschritte" bei der Einhaltung der Vereinbarungen gegeben. Trump sagte, dass die Beziehungen zu China "extrem stark" seien.
Wirtschaft
Trump will im April nach China reisen
- dts - 24. November 2025, 18:53 Uhr
.
Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump will im April China besuchen. Chinas PrÃ¤sident Xi Jinping habe ihn dazu eingeladen, teilte Trump am Montag nach einem Telefonat mit Xi mit.
Weitere Meldungen
Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Mercedes-Benz-Chef Ola KÃ¤llenius steht vor einer zweiten Amtszeit als PrÃ¤sident des europÃ¤ischen Auto-Lobbyverbands Acea. Das berichtet dasMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum sogenannten "Black Friday" gehen Millionen Menschen in Deutschland auf SchnÃ¤ppchenjagd. Wie eine am Montag verÃ¶ffentlichte Umfrage desMehr
Die Stimmung in den Unternehmen in Deutschland hat sich im November wieder leicht verschlechtert. Angesichts von pessimistischeren Erwartungen fÃ¼r die kommenden Monate sank derMehr
Top Meldungen
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich zuletzt etwas verschlechtert. Der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex sank im November auf 88,1Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Entscheidung des Familienunternehmer-Verbands, sich fÃ¼r GesprÃ¤che mit der AfD nicht zu verschlieÃŸen, stÃ¶ÃŸt auf scharfe Kritik. EineMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 haben in Deutschland 2.821 Gartenbaubetriebe auf einer GrundflÃ¤che von rund 5.760 Hektar Blumen und Zierpflanzen angebaut. WieMehr