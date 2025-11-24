Brasilien: Oberstes Gericht bestÃ¤tigt Inhaftierung von Ex-PrÃ¤sident Bolsonaro

Bolsonaro im Bundespolizei-Hauptquartier in BrasÃ­lia

Das Oberste Gericht in Brasilien hat die Inhaftierung von Ex-PrÃ¤sident Jair Bolsonaro wegen Fluchtgefahr nach der BeschÃ¤digung seiner elektronischen FuÃŸfessel bestÃ¤tigt. Bolsonaro habe "das elektronische ÃœberwachungsgerÃ¤t vorsÃ¤tzlicherweise und bewussterweise" beschÃ¤digt, urteilte am Montag der Oberste Richter Alexandre de Moraes. Auch die drei weiteren Richter der ersten Kammer stimmten fÃ¼r eine Fortdauer der Inhaftierung Bolsonaros.Â



Bei einer geplanten Mahnwache fÃ¼r den 70-JÃ¤hrigen vor seinem Haus habe es zudem "sehr ernsthafte Hinweise auf einen mÃ¶glichen Fluchtversuch" gegeben, sagte de Moraes. Er verwies auf NÃ¤he von Bolsonaros Haus, in dem er sich in Hausarrest befand, zu der US-Botschaft sowie die enge Beziehung des Ex-PrÃ¤sidenten zu US-PrÃ¤sident Donald Trump. Er deutete an, Bolsonaro habe zu fliehen versucht, um in den USA politisches Asyl zu beantragen.



Bolsonaro wies zurÃ¼ck, dass es sich um einen Fluchtversuch gehandelt habe. Am Sonntag gab er vor dem Obersten Gericht an, er habe zwischen Freitag und Samstag wegen der Einnahme von Medikamenten "eine gewisse Paranoia verspÃ¼rt", wie es in einem Gerichtsdokument hieÃŸ, das der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Er habe "Halluzinationen" gehabt und geglaubt, in der elektronischen FuÃŸfessel befinde sich ein AbhÃ¶rgerÃ¤t.



Bolsonaro war am Samstag nach der BeschÃ¤digung seiner elektronischen FuÃŸfessel mit einem LÃ¶tkolben wegen Fluchtgefahr in Haft genommen worden. Auf Anweisung des Obersten Gerichts wurde er vom Hausarrest ins GefÃ¤ngnis verlegt. Das Gericht hatte den ultrarechten frÃ¼heren Staatschef im September wegen eines geplanten Umsturzes zu mehr als 27 Jahren GefÃ¤ngnis verurteilt.Â Vor wenigen Tagen hatte das Oberste Gericht Bolsonaros Berufung gegen das Urteil abgewiesen.



Bolsonaro, der Brasilien von 2019 bis 2022 regierte, war schuldig gesprochen worden, eine "kriminelle Organisation" angefÃ¼hrt zu haben, die seine Wahlniederlage von 2022 gegen den heutigen linksgerichteten PrÃ¤sidenten Luiz InÃ¡cio Lula da Silva kippen wollte.Â



Das Oberste Gericht gelangte zu dem Schluss, dass er seine AnhÃ¤nger zur ErstÃ¼rmung des Obersten Gerichts, des PrÃ¤sidentenpalastes und des Kongresses in der Hauptstadt BrasÃ­lia am 8. Januar 2023 angestiftet hatte. Hunderte UnterstÃ¼tzer Bolsonaros waren damals in die GebÃ¤ude eingedrungen und hatten dort schwere VerwÃ¼stungen angerichtet. Die Szenen der Gewalt erinnerten an den Angriff von AnhÃ¤ngern des damals abgewÃ¤hlten US-PrÃ¤sidenten Trump auf das Kapitol in Washington zwei Jahre zuvor.