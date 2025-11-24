TÃ¼rkische Parlamentarier besuchen PKK-GrÃ¼nder Ã–calan im GefÃ¤ngnis

Die Mitglieder des tÃ¼rkischen Parlamentsausschusses fÃ¼r den Friedensprozess mit den Kurden haben den seit 1999 wegen Hochverrats inhaftierten GrÃ¼nder der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), Abdullah Ã–calan, erstmals im GefÃ¤ngnis besucht.Â Das Treffen mit dem auf der Insel Imrali vor Istanbul inhaftierten Ã–calan habe "zu positiven Ergebnissen gefÃ¼hrt", erklÃ¤rte die PrÃ¤sidentschaft des tÃ¼rkischen Parlaments am Montag. Das GesprÃ¤ch habe sich um die AuflÃ¶sung und Entwaffnung der PKK sowie die Eingliederung kurdischer KÃ¤mpfer in die syrische Armee gedreht.
Die PKK hatte im Mai ihre AuflÃ¶sung bekannt gegeben und ihren jahrzehntelangen bewaffneten Kampf fÃ¼r die Rechte der Kurden fÃ¼r beendet erklÃ¤rt. Anfang Juli hatten bei einer Zeremonie im kurdischen Teil des Irak 30 PKK-KÃ¤mpfer symbolisch ihre Waffen verbrannt. Sie waren damit einem Aufruf Ã–calans gefolgt.
Die TÃ¼rkei und ihre westlichen VerbÃ¼ndeten stufen die PKK weiterhin als Terrororganisation ein. Etwa 50.000 Menschen wurden seit 1984 bei den KÃ¤mpfen zwischen der PKK und der tÃ¼rkischen Armee getÃ¶tet.Â
- AFP - 24. November 2025, 21:02 Uhr
