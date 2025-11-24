Nach lautem Geschrei in einer Wohnung im baden-wÃ¼rttembergischen Bruchsal hat die Polizei dort einen Toten entdeckt und einen Mann festgenommen. Der festgenommene 49-JÃ¤hrige habe sich am Montagmittag "offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand" befunden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Karlsruhe mit. Nach Zeugenhinweisen war die Polizei demnach im GroÃŸeinsatz, die betroffene Gegend wurde weitrÃ¤umig abgesperrt.
Unklar war laut den Ermittlern zunÃ¤chst, ob der spÃ¤ter festgenommene Mann Ã¼ber Waffen verfÃ¼gte. Am frÃ¼hen Abend seien daher SpezialkrÃ¤fte in die Wohnung eingedrungen und hÃ¤tten den 49-JÃ¤hrigen gefasst, hieÃŸ es weiter. Dabei sei er leicht verletzt worden. Bei der Durchsuchung der Wohnung sei dann ein lebloser Mann gefunden worden. Die Todesursache war den Angaben zufolge zunÃ¤chst unklar. Die Ermittlungen dauerten an.
Brennpunkte
Nach Schreien in Wohnung in Bruchsal: Toter gefunden und Mann festgenommen
- AFP - 24. November 2025, 20:27 Uhr
