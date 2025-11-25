Brennpunkte

MehrjÃ¤hrige Haftstrafen wegen Millionenbetrugs mit staatlichen Coronahilfen

  • AFP - 25. November 2025, 09:37 Uhr
Bild vergrößern: MehrjÃ¤hrige Haftstrafen wegen Millionenbetrugs mit staatlichen Coronahilfen
Schild an geschlossenem GeschÃ¤ft in Pandemiewinter 2021
Wegen Millionenbetrugs mit staatlichen Coronahilfen sind drei Angeklagte in Frankfurt am Main zu mehrjÃ¤hrigen Haftstrafen verurteilt worden. Sie stellten wÃ¤hrend der Pandemie AntrÃ¤ge fÃ¼r rund ein Dutzend nur auf dem Papier existierende Firmen.

Wegen Millionenbetrugs mit staatlichen Coronahilfen fÃ¼r Unternehmen sind drei Angeklagte in Frankfurt am Main zu mehrjÃ¤hrigen Haftstrafen verurteilt worden. Das Landgericht verhÃ¤ngte gegen die zwei MÃ¤nner und eine Frau am Montag Freiheitsstrafen zwischen vier Jahren sowie sechs Jahren und zehn Monaten, wie ein Sprecher mitteilte. Das Trio soll Subventionen fÃ¼r rund ein Dutzend Scheinfirmen in HÃ¶he von rund 3,6 Millionen Euro erhalten haben.

Bei den Beschuldigten handelte es sich um den hauptverantwortlichen Scheinunternehmer, eine MittÃ¤terin sowie einen Steuerberater. Das Urteil erging wegen Subventionsbetrugs und UrkundenfÃ¤lschung. Demnach wird bei den Angeklagten auch die zu Unrecht erlangte Summe eingezogen.

WÃ¤hrend der Coronapandemie entschÃ¤digte der Staat notleidende Betriebe, etwa um die Folgen von behÃ¶rdlich angeordneten GeschÃ¤ftsschlieÃŸungen in zeitweiligen Lockdownphasen abzufedern. Medienberichten zufolge sollten die Angeklagten im ersten Coronajahr 2020 zahlreiche AntrÃ¤ge gestellt haben, wobei sie mehrere Firmen frei erfanden. GeschÃ¤ftsunterlagen und andere Nachweise wie MietvertrÃ¤ge sollen sie demnach gefÃ¤lscht haben.

