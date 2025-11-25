Rechtsstreit wegen Kleiner Anfrage: AfD-Abgeordneter scheitert in Karlsruhe

Blick in Bundestag

Ein von dem AfD-Bundestagsabgeordneten Stefan Keuter gegen die Bundesregierung angestrengter Rechtsstreit wegen einer nicht vollstÃ¤ndig beantworteten Frage ist vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Er zeigte nicht ausreichend auf, dass seine Rechte verletzt sein kÃ¶nnten, wie das Gericht nach Angaben vom Dienstag entschied. In der Frage ging es um ein Visumsverfahren. (Az. 2 BvE 8/23)



Die AfD-Fraktion richtete im Mai 2023 dazu eine Kleine Anfrage an die damalige Bundesregierung. Diese verwies in ihrer Antwort unter anderem auf eine schon zuvor erteilte Antwort in anderer Sache. Keuter sah sich in seinen Rechten als Abgeordneter verletzt, weil die Anfrage nicht vollstÃ¤ndig beantwortet worden sei. Er wandte sich an das Verfassungsgericht.



Sein Antrag wurde aber nun als unzulÃ¤ssig verworfen. Schon der maÃŸgebliche Sachverhalt erschlieÃŸe sich nicht, erklÃ¤rte das Gericht. Keuter habe die Antwort, auf die das AuswÃ¤rtige Amt verwiesen habe, nicht vorgelegt oder beschrieben. Der Umfang der Antwort sei also unklar. Keuter habe nicht ausgefÃ¼hrt, zu welchen Punkten er weitere Informationen erwartet habe.