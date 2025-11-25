Macron weist US-PlÃ¤ne zur Nutzung russischer VermÃ¶gen zurÃ¼ck

Treffen der Koalition der Willigen im hybriden Format im Oktober

Kurz vor einer Videokonferenz der "Koalition der Willigen" zur UnterstÃ¼tzung der Ukraine hat Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron US-PlÃ¤ne zur Nutzung russischer VermÃ¶genswerte zurÃ¼ckgewiesen. "Die EuropÃ¤er sind die einzigen, die entscheiden, was mit den in Europa eingefrorenen russischen VermÃ¶gen passiert", sagte Macron dem Sender RTL in einem am Dienstag ausgestrahlten Interview. "Das entspricht geltendem Recht, und das haben wir immer so gehalten", fÃ¼gte er hinzu.



Der von US-PrÃ¤sident Donald Trump vorgeschlagene Ukraine-Plan sieht unter anderem vor, dass 100 Milliarden Dollar eingefrorener russischer VermÃ¶gen fÃ¼r Aufbauprojekte und Investitionen in der Ukraine unter US-FÃ¼hrung genutzt werden sollen. Die HÃ¤lfte der Gewinne sollten an die USA gehen.Â



Macron betonte zudem das Recht der Ukraine, allein Ã¼ber mÃ¶gliche Grenzverschiebungen zu entscheiden. "Niemand kann an der Stelle der Ukraine sagen, zu welchen territorialen ZugestÃ¤ndnissen sie bereit sind", sagte Macron.Â



Es stehe auÃŸer Frage, die Ukraine fallen zu lassen. "Das wÃ¼rde bedeuten, Russland gegenÃ¼ber SchwÃ¤che zu zeigen", sagte Macron. Russland investiere ein Drittel seines Haushalts in Verteidigung und RÃ¼stungsgÃ¼ter, "um sie an die ukrainische Front zu schicken oder in Zukunft uns zu bedrohen, falls wir uns schwach zeigen".Â



Der PrÃ¤sident kÃ¼ndigte an, dass er den nationalen Dienst in Frankreich, der ursprÃ¼nglich fÃ¼r alle junge Menschen verpflichtend sein sollte, "umformen" wolle. Dabei gehe es aber nicht darum, "unsere jungen Menschen in die Ukraine zu schicken", sagte Macron.Â



Nach Ã¼bereinstimmenden Quellen soll in Frankreich eine neue Form der militÃ¤rischen Grundausbildung angeboten werden, die zehn Monate dauern und entlohnt werden soll. Damit sollen die franzÃ¶sischen StreitkrÃ¤fte langfristig aufgestockt werden. In Frankreich ist die Wehrpflicht seit 1997 ausgesetzt.Â



Die Vertreter der sogenannten Koalition der Willigen, einer Gruppe aus rund 30 vorwiegend europÃ¤ischen Staaten, wollten am Dienstag eine Bilanz der Ukraine-GesprÃ¤che in Genf ziehen.Â Delegationen der USA, der Ukraine und mehrerer europÃ¤ischer LÃ¤nder hatten am Sonntag in der Schweiz GesprÃ¤che Ã¼ber den von den USA vorgelegten 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges in der Ukraine gefÃ¼hrt.Â



Dieser kam in seiner ursprÃ¼nglichen Fassung Moskau in zentralen Forderungen weit entgegen. Nach europÃ¤ischen Angaben konnten bei den GesprÃ¤chen in Genf Fortschritte erreicht werden.