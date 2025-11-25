Bitkom: Eltern vergeben nur Note drei fÃ¼r digitalen Schulunterricht

Klassenraum in Ludwigsburg 2020

Eltern sehen bei der Digitalisierung der Schulen in Deutschland weiterhin groÃŸen Nachholbedarf. Im Schnitt bewerten Eltern die digitale Gestaltung des Unterrichts ihrer Kinder lediglich mit der Note 3,3, wie aus einer am Dienstag in Berlin verÃ¶ffentlichten Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom hervorgeht. Demnach vergaben 17 Prozent der Eltern die Note "ausreichend", zehn Prozent "mangelhaft" und fÃ¼nf Prozent "ungenÃ¼gend".



42 Prozent bewerten den Digitalisierungsstand mit "befriedigend", 17 Prozent mit "gut" und nur vier Prozent mit "sehr gut".Â Befragt wurden 1004 Eltern mit Kindern im Alter zwischen sechs und 18 Jahren.



Aus elterlicher Sicht geht der Digitalisierungsstand an den Anforderungen der spÃ¤teren Arbeitswelt vorbei. 85 Prozent der Befragten sind demnach der Ansicht, die Schulen bereiteten Kinder und Jugendliche nicht ausreichend auf die digitale Arbeitswelt vor. 65 Prozent fordern mehr Geld fÃ¼r die Digitalisierung der Schulen.



Eltern wÃ¼nschen sich mehr Vermittlung digitaler FÃ¤higkeiten im Unterricht. 79 Prozent sprechen sich dafÃ¼r aus, Medien- und Digitalkompetenz in LehrplÃ¤nen zu verankern. 24 Prozent wÃ¼nschen sich auÃŸerdem, dass Kinder in der Schule den Umgang mit KÃ¼nstlicher Intelligenz lernen.Â 62 Prozent befÃ¼rworten Informatik als Pflichtfach.



Zugleich empfinden 69 Prozent der Eltern die meisten LehrkrÃ¤fte als nicht ausreichend geschult, um Medien- und Digitalkompetenzen zu vermitteln. 63 Prozent fordern der Befragung zufolge verpflichtende Weiterbildungen fÃ¼r LehrkrÃ¤fte zu digitalen Kompetenzen.



Bitkom-PrÃ¤sident Ralf Wintergerst erklÃ¤rte: "Trotz Fortschritten durch den ersten Digitalpakt hinkt die Digitalisierung von Deutschlands Schulen weiterhin deutlich hinterher." Es dÃ¼rfe nicht lÃ¤nger vom Einsatz einzelner LehrkrÃ¤fte oder dem Engagement der Eltern abhÃ¤ngen, ob Kinder zeitgemÃ¤ÃŸ lernen kÃ¶nnten, betonte Wintergerst.