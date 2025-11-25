Politik

Bas kritisiert Streit um Sozialstaatsreform: "Hat Vertrauen zerstÃ¶rt"

  • AFP - 25. November 2025, 14:12 Uhr
Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) hat die scharfe koalitionsinterne Debatte Ã¼ber die Reform des Sozialstaats kritisiert. 'In den vergangenen Monaten ist Vertrauen zerstÃ¶rt worden', sagte die SPD-Politikerin.

Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) hat den koalitionsinternen Streit Ã¼ber die Reform des Sozialstaats kritisiert. "In den vergangenen Monaten ist Vertrauen zerstÃ¶rt worden", sagte die SPD-Politikerin am Dienstag beim Deutschen Arbeitgebertag in Berlin. Bas beklagte eine Einengung der Debatte auf KÃ¼rzungen im Sozialbereich, wie der Koalitionspartner Union sie befÃ¼rwortet. "Die Debatte Ã¼ber die soziale Sicherung in unserem Land war teilweise grenzÃ¼berschreitend in Richtung Populismus", kritisierte sie.

Die Ministerin warnte davor, die Menschen im Land durch Streit um SozialkÃ¼rzungen zu verunsichern - und dadurch extreme Parteien zu stÃ¤rken. Es sei klar, dass der Sozialstaat reformiert werden muss, sagte Bas. Sie fÃ¼gte hinzu: "Wir mÃ¼ssen uns verÃ¤ndern. VerÃ¤nderung braucht Vertrauen. Wo Vertrauen fehlt, da entsteht Verunsicherung."Â 

Das Ausnutzen dieser Verunsicherung sei "lÃ¤ngst zu einem politischen GeschÃ¤ftsmodell geworden", fÃ¼gte Bas hinzu. Das sei "eine Gefahr fÃ¼r den Standort Deutschland, fÃ¼r unsere Gesellschaft, fÃ¼r unsere Demokratie", sagte Bas. "Wo soziale Ungleichheit herrscht, entsteht der NÃ¤hrboden fÃ¼r Misstrauen, Spaltung und InstabilitÃ¤t."

Die soziale Sicherung sei "unser RÃ¼ckgrat, wenn es hart auf hart kommt", sagte Bas weiter. Mit Blick auf den koalitionsinternen Streit um die Sozialreformen sagte sie: "Diese Debatten haben unserem LandÂ nicht gut getan." Die SPD-Politikerin fÃ¼gte hinzu: "KÃ¼rzungen im Sozialbereich bringen uns im Strukturwandel nicht voran."Â 

Bas forderte den Koalitionspartner Union auf, dem bereits vom Kabinett verabschiedeten Rentenpaket aus ihrem Ministerium zuzustimmen. Die SPD stehe zu dem "Gesamtpaket" zur Rente - auch zu den von der Union eingebrachten Bestandteilen. "Ich erwarte, dass diese VerlÃ¤sslichkeit und Vertragstreue fÃ¼r alle gilt", fÃ¼gte Bas hinzu.Â 

Die Teilnehmer des Arbeitgebertags bekundeten wÃ¤hrend Bas' Rede wiederholt ihre Unzufriedenheit. Die Ã„uÃŸerung der Ministerin, wonach die von der SPD geforderte Festschreibung der Renten-Haltelinie Ã¼ber 2031 hinaus nicht die Beitragszahler belaste, quittierten viele Teilnehmer mit Lachen. "Das mag fÃ¼r sie lustig klingen", sagte Bas dazu. "Das ist Ã¼berhaupt nicht lustig."

Sie fÃ¼gte hinzu: "Von einer VerlÃ¤ngerung der Haltelinie profitieren alle Generationen." In der Debatte darÃ¼ber sei "einiges durcheinander geraten", fÃ¼gte sie hinzu. "Es geht dabei nicht um Geschenke, sondern um ein Grundversprechen unseres Sozialstaats."

