Sprachzertifikate trotz fehlender Kenntnisse - Razzia in Baden-WÃ¼rttemberg und Hessen

Beamte der Bundespolizei

Sprachzertifikate sollen gegen Geld manipuliert worden sein: In Baden-WÃ¼rttemberg und Hessen sind 210 EinsatzkrÃ¤fte der Bundespolizei zu einer Razzia bei Sprachschulen ausgerÃ¼ckt.

Sprachzertifikate sollen gegen Geld manipuliert worden sein: In Baden-WÃ¼rttemberg und Hessen sind 210 EinsatzkrÃ¤fte der Bundespolizei am Dienstag zu einer Razzia bei Sprachschulen ausgerÃ¼ckt. Sie durchsuchten auÃŸerdem Wohnungen und weitere GeschÃ¤ftsrÃ¤ume im Raum Stuttgart, Heilbronn und Frankfurt am Main, wie die Polizei zusammen mit den Staatsanwaltschaften Stuttgart und Heilbronn mitteilte. Es gibt demnach 15 Hauptbeschuldigte.



Sie werden verdÃ¤chtigt, Sprachzertifikate an Zugewanderte verkauft zu haben, welche fÃ¼r ein echtes Zertifikat nicht gut genug Deutsch sprechen. FÃ¼r verschiedene Aufenthaltstitel und fÃ¼r eine EinbÃ¼rgerung mÃ¼ssen AuslÃ¤nder Sprachkenntnisse nachweisen, die entsprechenden Zertifikate kÃ¶nnen sie in Sprachschulen erwerben. Diese Nachweispflicht "bot offenbar Raum fÃ¼r ein gewerbsmÃ¤ÃŸiges GeschÃ¤ftsmodell", wie die Ermittler erklÃ¤rten.



Sie gehen von weit mehr als 100 FÃ¤llen aus. Die Beschuldigten sollen bis zu 3000 Euro pro Zertifikat verlangt haben. Verschiedene Vermittler mit unterschiedlicher Muttersprache, vor allem aus den Balkanstaaten, sollen Kooperationen mit Sprachschulen eingegangen sein. Diese sollen Nachweise trotz fehlender Sprachkenntnisse ausgestellt haben.



Beispielsweise hÃ¤tten PrÃ¼flinge ihre Examen an den Schulen abgelegt, wie die Ermittler ausfÃ¼hrten. Die schriftlichen PrÃ¼fungen seien dann nachtrÃ¤glich korrigiert und an ein PrÃ¼fungsunternehmen weitergeleitet worden, welches die Zertifikate erteilten.



Bei der Razzia am Dienstag wurden Geld und andere VermÃ¶genswerte in HÃ¶he von 224.000 Euro beschlagnahmt, auÃŸerdem 28 Mobiltelefone, 44 DatentrÃ¤ger, PrÃ¼fungsunterlagen und mehr als 100 Aktenordner. Die Beweismittel sollen nun ausgewertet werden. Die Ermittler vermuten ein "eintrÃ¤gliches GeschÃ¤ftsmodell" hinter den mutmaÃŸlichen Manipulationen. VermÃ¶genswerte in HÃ¶he von 169.100 Euro sollten den Profiteuren entzogen werden.